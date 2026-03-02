Rapid s-a impus cu 2-1 în fața Unirii Slobozia, într-un meci din runda 29 a Superligii, care s-a jucat pe arena ialomițenilor.

Giuleștenii au marcat prin Daniel Paraschiv (24') și Alex Dobre (67'), în timp ce echipa lui Claudiu Niculescu a înscris prin Albu (57').

Basarab Panduru a criticat-o pe Rapid după succesul de la Slobozia

Fostul component al „Generației de Aur” a subliniat faptul că echipa lui Costel Gâlcă a tremurat în finalul meciului.

Basarab Panduru a numit-o pe Rapid „echipă mică”, din cauza felului în care a gestionat ultimele minute din partida cu Unirea Slobozia.

„Rapid a trăit periculos pe finalul meciului, victoria e importantă în situaţia asta, doar că pe final nu mi-a plăcut. Trebuie să înveţi, că e cel mai important. După un meci pierdut nu înveţi nimic, poţi învăţa după unul câştigat. Ce se întâmplă pe finalul de meci nu e ok. Contează victoria.

Eşti o echipă mică. Mare de ce ar fi Rapid? Câte campionate a câştigat în ultimii 10 ani? Nu înseamnă că trebuie să-i dai cinci Sloboziei şi ai instinctul de echipă mică, că dacă eşti mare dai 5-0 Sloboziei, ca măcar să tragi de rezultatul de care ai nevoie să de apropii de Craiova.

Eu înţeleg, că la 1-0 au ce pierde (n.r. – şi se retrag în apărare). Ne retragem că ni se pare că dacă avem 1-0 e diferit. Nu e uşor să dai două, trei, cinci goluri în campionat, dar cine dă cinci goluri la noi?”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

În urma acestei victorii, Rapid a urcat pe locul doi în clasamentul Superligii și s-a apropiat din nou la patru puncte de liderul Universitatea Craiova.