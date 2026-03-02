Echipa românului a pierdut pe terenul celor de la Austin FC, scor 1-0, într-un meci în care Louis Munteanu a început din postura de rezervă și a fost introdus pe teren în minutul 77, când scorul era deja 1-0 pentru gazde.

Românul a adunat mai bine de 20 de minute, dacă punem la socoteală și prelungirile, bifând al doilea meci în MLS după cel din etapa precedentă, câștigat cu Philadelphia Union (1-0).

Pentru prestația sa din această partidă, Louis Munteanu a fost notat cu 6.3 de portalul de specialitate Sofascore, iar în etapa următoare va avea parte de un meci de gală: DC United se va deplasa pe terenul lui Inter Miami, echipa lui Leo Messi.

”Transferat pentru o sumă record”

După debutul lui Munteanu la DC United, din etapa trecută, americanii de la ESPN au scos în evidență faptul că fostul atacant de la Farul și CFR Cluj este cel mai scump jucător din istoria clubului său.

”Atacantul Louis Munteanu și-a făcut debutul în MLS pentru D.C. United, după ce a intrat pe teren în locul lui Gabriel Pirani în minutul 70.

Munteanu, internațional român în vârstă de 23 de ani, a fost transferat în ianuarie pentru o sumă record pentru club, de peste 7 milioane de dolari”, au remarcat cei de la ESPN.