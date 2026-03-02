Kevin De Bruyne a participat luni la prima şedinţă de antrenament a campioanei en-titre Napoli, după o absenţă de patru luni, a anunţat Gazzetta dello Sport.

Indisponibil din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă, accidentare suferită într-un meci împotriva lui Inter Milano, pe 25 octombrie, Kevin De Bruyne a efectuat recuperarea în ţara sa natală şi tocmai s-a întors în Italia.

Antrenorul său, Antonio Conte, a confirmat că starea fizică a jucătorului de 34 de ani este „mai bună decât se aştepta”. Conte a lăsat deschisă posibilitatea ca de Bruyne să se afle în lot pentru următorul meci al lui Napoli, împotriva lui Torino, vineri, 6 martie.

