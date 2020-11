Schimbat din functia de presedinte al Consiliului de Administratie, Cortacero ii acuza pe fanii lui Dinamo: "Au fost presiuni mari din partea lor!"

Pablo Cortacero a fost schimbat vineri din functia de presedinte al Consiliului de Administratie de la Dinamo.

Reactia spaniolului nu a intarziat sa apara, Cortacero acuzand ca aceasta modificare este ilegala si ca s-au facut presiuni la adresa oamenilor sai de incredere pentru a vota aceasta schimbare a presedintelui CA.

Reprezentantul fondului de investitii care detine Dinamo ii acuza de aceste presiuni pe fanii "cainilor", dar sustine ca nu doreste un conflict cu acestia.

Cortacero a dat asigurari ca la inceputul saptamanii viitoare va reveni in Romania si va face marirea de capital de care se tot vorbeste, iar astfel se vor rezolva problemele financiare si administrative ale clubului.

"Ma simt mai bine acum. Am stat o saptamana in casa, in saptamana aceasta am inceput sa ies. Sunt refacut si pregatesc venirea in Romania. La inceputul saptamanii viitoare, in principiu, voi veni sa rezolv problemele. Si pe cele financiare, si pe cele de organizare. Oamenii mei de incredere au votat si ei schimbarea mea din functia de presedinte, din ce stiu eu s-a facut ceva ilegal!

Este ilegal, dar nu voi ajunge cu ei la judecata sau nu voi avea un conflict cu ei. Stiu ca au fost presiuni foarte mari, mai ales din partea fanilor. Cei de la DDB, in special, iar ei au cedat putin, dar lucrurile se vor rezolva. Sunt patronul clubului si, odata cu marirea de capital social, lucrurile se vor linisti. Acest lucru trebuie sa se intample intre 21 si 23 decembrie", a declarat Cortacero potrivit ProSport.

Cortacero a fost inlocuit in functia de presedinte al Consiliului de Administratie de la Dinamo cu Constantin Eftimescu.