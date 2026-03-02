SUA vizează eliminarea rachetelor balistice iraniene și estimează un impact în 24 de ore: ”Nu avem de gând să stăm cu mâinile în sân”

„Acesta este obiectivul clar al acestei misiuni”, a spus Rubio, în ciuda declaraţiilor anterioare ale preşedintelui american Donald Trump că operaţiunea militară este legată şi de schimbarea regimului din Iran, scrie news.ro.

„Ameninţarea iminentă era că noi ştiam că, dacă Iranul este atacat, şi noi credeam că va fi atacat, va riposta imediat împotriva noastră, iar noi nu aveam de gând să stăm cu mâinile în sân şi să încasăm lovitura înainte de a riposta”, a declarat jurnaliştilor Marco Rubio, luni, la Capitol Hill, înainte de a informa liderii Congresului despre operaţiunea din Iran.

„Ştiam că va avea loc o acţiune israeliană. Ştiam că aceasta va precipita un atac împotriva forţelor americane şi ştiam că, dacă nu îi atacam preventiv înainte ca ei să lanseze aceste atacuri, am fi suferit pierderi mai mari”, a explicat şeful diplomaţiei americane.

„S-a ajuns la concluzia că, dacă am fi aşteptat să vină atacul înainte de a-i lovi, am fi suferit pierderi mult mai mari”, a continuat Rubio.

Secretarul american de stat a afirmat că a permite Iranului să continue dezvoltarea rachetelor balistice cu rază scurtă de acţiune esre „un risc inacceptabil” şi că este important să se întreprindă operaţiunea militară în timp ce Teheranul se afla în „cel mai slab moment” al său.

Doi oficiali israelieni citaţi de CNN susţin că Israelul se aşteaptă ca abilitatea Iranului de a lansa rachete balistice să fie afectată în mod semnificativ în următoarele 24 de ore, pe măsură ce SUA şi Israelul îşi intensifică atacurile în Iran. Rata de lansare a rachetelor iraniene este de aştepta să scadă până marţi seara, au declarat oficialii, cu mai puţine rachete lansate asupra Israelului.

SUA şi Israelul au lovit deja peste 1.200 de ţinte în primele trei zile de război. Până marţi, se aşteaptă ca acest numpr să se dubleze, după ce oficialii au descris ritmul neîncetat al atacurilor începând de luni, care se aşteaptă să continue şi în noaptea aceasta. Atacurile de luni seara ale SUA şi Israelului se vor concentra pe lansatoarele de rachete, forţele de securitate interne şi ţintele legate de Gărzile Revoluţionare, a declarat unul dintre oficiali.

Armata israeliană a declarat luni seara că a lovit „zeci” de ţinte aparţinând regimului iranian şi serviciilor sale de informaţii în capitala Iranului, Teheran, în cadrul unor noi valuri de atacuri. Atacurile au vizat „sediile centrale, bazele şi centrele regionale de comandă ale organismelor de securitate internă ale regimului terorist iranian”, a declarat luni Armata Israeliană (IDF) într-un comunicat. De asemenea, loviturile au vizat peste 10 locaţii aparţinând principalelor servicii de informaţii ale regimului, aflate în subordinea Ministerului Informaţiilor, a declarat IDF. În plus, IDF susţine că a lovit mai multe lansatoare de rachete şi sisteme de rachete balistice.

Oficialii americani şi israelieni au indicat în repetate rânduri luni că ritmul şi succesul campaniei de atacuri aeriene depăşesc până acum aşteptările.