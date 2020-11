Anunt de ULTIMA ORA de la Barcelona! Clubul si jucatorii au ajuns la o intelegere in ceea ce priveste scaderea salariilor

Barcelona trece printr-o perioada dificila din punct de vedere financiar, din cauza pandemiei de COVID-19.

In acest context, clubul a facut eforturi in ultimele saptamani sa reduca substantial din cheltuieli si au apelat chiar la reducerea salariilor fotbalistilor.

Aceasta intentie a oficialilor a generat nemultumire in cadrul lotului antrenat de Ronald Koeman, fotbalistii respingand cu vehementa aceast idee.

Dupa cateva saptamani de negocieri aprinse, clubul catalan a anuntat vineri ca a ajuns in cele din urma la un acord cu reprezentantii jucatorilor.

Oficialii blau-grana au transmis prin intermediul site-ului oficial al clubului un comunicat in care prezinta ca au ajuns la un acord de principi cu jucatorii in ceea ce priveste o ajustare a salariilor acestora pentru acest sezon.

Astfel, se va stabili o limita salariala de 122 de milioane de euro pe lune pentru intregul lot, acest acord urmand a fi semnat de fotbalisti si de staff-ul tehnic in urmatoarele zile.

De asemenea, in comunicat se precizeaza ca acest acord, din momentul in care va fi semnat, va reprezenta o borna importanta in redresarea situatiei financiare actuale a clubului de pe Camp Nou.

In incheiere, cele doua parti implicate in aceasta intelegere s-au felicitat pentru eforturile facute pentru rezolvarea problemelor financiare ale clubului in aceasta perioada grea.