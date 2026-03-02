Tehnicianul a semnat deja rezilierea contractului, potrivit surselor Sport.ro, după o discuție maraton cu finanțatorul Valeriu Iftime.

Forma slabă din 2026 a cântărit decisiv. Moldovenii au în cont opt meciuri, o victorie, un egal și șase înfrângeri.

Botoșaniul, care în prima parte a sezonului a fost chiar lider, a căzut în play-out, iar conducerea a decis schimbarea.

Leo Grozavu, OUT de la Botoșani! Moldovenii îl vor pe Marius Croitoru

Principalul favorit pentru a prelua banca tehnică este Marius Croitoru, o mai veche cunoștință a clubului.

Croitoru activează în prezent oficial la FC Bacău și a mai antrenat formația în două mandate, între 2019-2022 și pentru scurt timp în 2023.

Din informațiile site-ului nostru, Croitoru ar fi refuzat două oferte din Liga 2, una dintre ele venind de la Politehnica Iași, motivând că își dorește să continue în prima ligă.

Sursele Sport.ro susțin că, marți, 3 martie, în cursul dimineții, Croitoru ar urma să semneze contractul, dacă părțile vor ajunge la un acord total, anunțul oficial fiind așteptat ulterior.