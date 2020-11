Papura, multumit dupa calificarea in optimile Cupei: "Am reusit sa punem presiune pe adversar!" Ce spune despre posibila venire a lui Mirel Radoi

Universitatea Craiova a invins cu 5-0 pe echipa de Liga 3 Progresul Spartac, in "16"-imile de finala ale Cupei Romaniei.

Dupa meci, antrenorul oltenilor, Corneliu Papura, a declarat ca aceasta victorie este importanta pentru ca le da jucatorilor incredere si a evidentiat inceputul bun de joc al echipei sale.

"Important este ca jucatorii sa capete incredere in ei. In fiecare joc exista si aspecte negative si aspecte pozitive, dar pe ansamblu a fost bine, am inceput bine jocul si am reusit sa punem presiune pe adversar.

Fiecare meci trebuie tratat serios, avem atatia jucatori, iar cand vom apela la ei trebuie sa fie pregatiti sa castige orice meci pe care il joaca", a declarat antrenorul Craiovei.

Papura a vorbit si despre prestatiile lui Ofosu si Mamut, care au marcat pentru prima data pentru Craiova, dar a subliniat ca si fundasii au avut un rol la fel de important in aceasta victorie: "Sunt jucatori de atac si e normal sa marcheze. La fel de important este si ca nu am primit gol. E important si aparatorul ca nu am luat gol. Bineinteles ca ei se fac remarcati ca inscriu goluri, dar toti jucatorii sunt la fel de importanti".

Intrebat despre zvonurile care spun ca Mirel Radoi il va inlocui pe banca tehnica a Craiovei, antrenorul de 47 de ani a declarat ca este permanent in contact cu Mihai Rotaru, dar nu stie nimic despre aceasta posibilitate.

"Eu nu stiu nimic despre acest lucru, eu stiu ce am de facut si atat. Mai vorbesc din cand in cand cu domnul Rotaru, dar sunt discutiile mele private si nu le voi dezvalui. O sa aflati cu siguranta daca voi continua sau nu la Craiova", a incheiat Papura.