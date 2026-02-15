Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul palestinian Assad Al-Hamlawi (23), cu un şut cu efect cu stângul la colţ.

Liderul Universitatea Craiova a învins campioana FCSB cu scorul de 1-0 duminică seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Bănie, într-un derby jucat în etapa a 27-a din Superligă.

Derby-ul din Superligă s-a disputat la doar trei zile după ce Universitatea și FCSB au terminat la egalitate în Cupa României (2-2), pe acelaşi teren.

Conform analizei Sofascore, MVP-ul partidei a fost marcatorul Assad Al-Hamlawi (nota 7.9), în timp ce cel mai slab jucător de pe ”Oblemenco” a fost italianul Juri Cisotti de la FCSB, notat cu 6.0.

”Cisotti n-a mers. L-am băgat pe George (n.r - Octavian Popescu, intrat în minutul 80 în locul italianului), nici ăla”, a declarat la finalul meciului patronul lui FCSB. De data aceasta, omul de fotbal Gigi Becali chiar a avut dreptate.

Note mici au mai primit Alexandru Cicâldău de la gazde (6.3) și Daniel Bîrligea de la oaspeți (6.4), ultimul cu numeroase ratări în derby.

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES