Cadou de MAJORAT pentru noua speranta a FCSB-ului! Gigi Becali i-a marit salariul lui Octavian Popescu si i-a pus o clauza BOMBA: 60 de milioane de euro

Octavian Popescu (18 ani) este in plina ascensiune sub comanda antrenorului Toni Petrea la FCSB.

Octavian Popescu a implinit 18 ani pe 27 decembrie, iar noul an a venit cu o noua veste buna din partea clubului.

Dupa ce recent i se marise contractul de la 1000 la 3000 de euro pe luna, Gigi Becali a decis sa il rasplateasca din nou pe tanarul mijlocas si i-a mai oferit inca 1000 de euro pe luna in plus. Astfel, contractul lui Popescu la FCSB se ridica acum la 4000 de euro pe luna, anunta Fanatik.

"Gigi i-a dat imediat lui Octavian 1.000 de euro pe luna cand a semnat cu FCSB. Apoi, dupa ce l-a vazut in primele meciuri, i-a marit contractul la 3.000 pe luna. Octavian Popescu urca din ianuarie, ca sa zic asa, la 4.000 de euro lunar! Progresul e evident, iar Gigi e foarte incantat de jucator", a spus Giovanni Becali, potrivit sursei citate.

Clauza de reziliere de 60 de milioane de euro pentru Octavian Popescu

Impresarul a mai dezvaluit si clauza de reziliere uriasa pe care o are acum in contract Octavian Popescu, devenind noul produs de export cu care Gigi Becali vrea sa dea lovitura in viitorul apropiat:

"Gigi, din cate stiu, ii va trece si o clauza de reziliere in noile acte. Este undeva la 50-60 de milioane de euro, ceea ce arata inca o data cat de mult il apreciaza varul meu pe acest jucator de viitor", a mai spus Giovanni Becali.

Trei pase decisive are Popescu in cele 11 meciuri jucate pentru FCSB in acest sezon. Cota de piata a acestuia este de 350.000 de euro, potrivit Transfermarkt.