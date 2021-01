Lovitura anului 2021! Real Madrid, gata sa sparga banca pentru un super transfer! El e ALESUL lui Florentino Perez: toate detaliile au fost dezvaluite

Real Madrid e gata sa atraga din nou toate privirile pe piata transferurilor si Florentino Perez pregateste lovitura anului 2021.

Mohamed Salah (28 de ani) va fi transferul pe care Real Madrid vrea sa il faca in 2021.

Situatia pe care o traverseaza egipteanul la Liverpool, fiind nemultumit de conditiile de pe Anfield, l-a convins pe Florentino Perez sa inceapa asaltul.

Mutarea se va realiza in vara lui 2021 si are toate sansele sa fie cea mai spectaculoasa din acest an.

Diario Gol il citeaza pe Mohamed Aboutrika, jurnalist beiN Sports si prieten bun cu Salah, care a spus ca fotbalistul nu mai este fericit cu statutul sau de la Liverpool si isi doreste o noua aventura in cariera.

De asemenea, Sky Sports a dezvaluit recent ca Salah a devenit principala tinta a Realului pe piata de transferuri, reusind sa le ia fata unor staruri ca Mbappe si Haaland.

Inclusiv Salah a lasat de inteles ca nu ar spune nu unei provocari in capitala Spaniei:

"Real Madrid si Barcelona sunt doua cluburi de top. Cine stie ce se va intampla in viitor? Acum sunt concentrat pentru a castiga titlul si Champions League din nou cu Liverpool", spunea Salah, citat de AS.

Salah evolueaza pentru Liverpool din 2017, cand a venit de la AS Roma pentru 42 de milioane de euro.

Egipteanul a devenit pe parcurs unul dintre cei mai buni oameni din echipa 'cormoranilor' si a contribuit la castigarea Champions League si titlului din Premier League.