"Chiar daca greseste mi-a spus ca nu merge la VAR!" Sumudica, scos din minti de arbitrajul din Turcia! "Nu am intalnit in viata mea asa ceva"

Gaziantep a remizat in ultima etapa din Turcia, insa continua sa fie la doar 3 puncte de prima pozitie a clasamentului.

Echipa antrenata de Marius Sumudica are o singura infrangere in acest sezon si este una dintre surprizele placute ale campionatului.

In runda precedenta, Gaziantep a remizat in deplasare cu Erzurum, scor 1-1, iar rezultatul l-a nemultumit pe Sumudica din cauza arbitrajului.

Gaziantep a condus pana pe final, insa in minutul 90+5 arbitrul a dictat un penalty pentru Erzurum. Sumudica a contestat decizia brigazii de arbitri si s-a ales cu un cartonas galben:

"Deranjam, eram pe primul loc daca bateam. In minutul 95 ni se da un penalty, arbitrul care l-a atentionat pe cel din teren a fost oprit de la delegari.

Suntem singura echipa neinvinsa de 16 etape.

M-am dus la sfarsitul meciului sa dau mana cu ei, nu am trait in viata mea asa ceva, le-am zis ca parerea mea este ca nu a fost penalty, dar daca a dumneavoastra a fost... Nu are curaj sa imi dea galben in fata, ma intorc cu spatele si imi da galben.

Trimit delegatul sa intrebe de ce am primit galben, raspunsul a fost 'antrenorul nu are voie sa intre pe teren pana nu parasim terenul'. Nu am intalnit in viata mea asa ceva.

In raport nu a scris nimic ca am intrebat, maine eram suspendat daca se intampla ceva.

Obiectivul nostru e sa terminam in primele 10, sa repetam performanta de anul trecut si sa putem sa accedem si in Cupa.

Am primit un mesaj de la Pancu dupa meci, mi-a zis: 'Sumi, abia acum incepe greul. Te-au luat la ochi, va fi greu sa tii echipa acolo'", a spus Marius Sumudica, pentru Digi Sport.

Sumudica: "E greu cu VAR. Sunt arbitri care nu tin cont foarte mult de el"

Antrenorul lui Gaziantep spune ca a fost un sustinator al tehnologiei de video arbitraj:

"Nici jucatorii adversi nu au contestat, erau suparati ca au oprit jocul pentru VAR si ca trece timpul. E greu cu VAR, am fost adeptul lui. De exemplu, Cuneyt Cakir, nu tine cont foarte mult de el, i se spune de foarte multe ori sa mearga la VAR, dar nu o face. L-am intrebat, mi-a spus ca el simte cel mai bine jocul si are experienta, chiar daca greseste, considera ca jocul trebuie sa aiba cursivitate", a mai spus Sumudica.

Gaziantep joaca astazi, in runda cu numarul 17 din Turcia, pe teren propriu cu Ankaragucu, de la 15:00.