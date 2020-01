"Iesirile lui Dan Nistor nu au fost deloc in regula!" Ionut Negoita vorbeste in EXCLUSIVITATE despre fostul capitan al lui Dinamo, dar si despre problema salariilor

Ionut Negoita a vorbit despre problemele pe care Dinamo le are.

Situatia la Dinamo nu este rezolvata, insa Ionut Negoita a vorbit in exclusivitate pentru www.sport.ro si PRO TV despre plecarea capitanului, Dan Nistor, de la echipa.

"Oferta pentru Dan Nistor a fost cea mai buna si singura. Fotbalul este un joc de echipa, eu spun ca se gasesc solutii, iar cei care se ocupa, antrenorul, presedintele, trebuie sa gaseasca jucatori care sa inlocuiasca plecarea lui Dan Nistor", a declarat Ionut Negoita.

"Iesirile lui Dan Nistor nu au fost deloc in regula!"

De asemenea, patronul lui Dinamo a vorbit si despre problemele cu plata salariilor de la echipa si episodul in care Dan Nistor a vorbit despre faptul ca jucatorii nu si-au primit salariile, dupa un meci.

"S-au platit acum o saptamana salariile.

Acolo s-a exagerat, iesirile lui Dan Nistor nu au fost deloc in regula si faptul ca s-a comentat si in loc sa se concentreze la fotbal si meciurile pe care le aveau, ei vorbeau despre bani, in conditiile in care intarzieri mai mari de o luna si jumatate nu au fost niciodata. Ca urmare, nu zic ca e ideal, insa nu era situatia dramatica.

Au fost si alimentate, pentru ca sunt "binevoitori" care atunci cand vad ca este un climat mai prost, profita, asa considera ei ca ajuta Dinamo.

Sunt multe cluburi care au intarzieri la salarii, noi luna de luna am platit niste bani. Intr-adevar, nu in totalitate, cei cu salarii mai mari au primit bani mai putini, dar si-au primit 50-60% din cat aveau, iar cei cu salarii mai mici, au primit tot in fiecare luna, nu era cazul.

Sunt salarii destul de mari, daca Nistor avea 11.000, mai sunt si altii tot pe acolo, poate si mai mari si tot asa. Salarii au fost, jucatori buni au fost. Un repros bun a fost pentru Dan Nistor, in primul rand si pentru Florin si Danciulescu, de ce nu au reusit sa controleze si sa tina un climat bun in cadrul echipei si sa se concentreze pe fotbal. Banii au venit intotdeauna, chiar daca uneori au venit cu intarziere.

Nu este totul ca un jucator sa joace fotbal, este important sa reuseasca sa creeze o echipa unita si sa o tina unita", a declarat Ionut Negoita.