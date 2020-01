"Nimeni nu ne vrea in play-off!" S-a facut o alianta impotriva lui Dinamo? Dezvaluiri INCENDIARE facute de Florin Prunea! Ce spune presedintele "cainilor"

Florin Prunea a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Presedintele celor de la Dinamo, Florin Prunea, a vorbit despre situatia de la Dinamo si acuza grav arbitrajele. Acesta spune ca formatia din Stefan cel Mare nu este dorita in play-off.



"Nimeni nu vrea Dinamo in play-off, sa vorbim si de arbitraj, au fost 22 de greseli impotriva si doua pentru noi in acest moment campionat. Am fost macelariti, si inainte de Revolutie se mai pastra o masura in acesta privinta.

S-a ajuns ca o echipa sa fie sanctionata ca a finantat o alta echipa. Pai de aia nu o vrea pe Dinamo in play-off. Le-am spus unor presidinti: 'E sansa voastra la titlu sa intre Dinamo in play-off'. Dinamo ar fi o nuca tare, dar poate unii nu vor nuci tari", a spus Florin Prunea, la digi.