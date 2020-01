"Am fost aproape!" Putea fi una dintre cele mai mari tradari! Un fost fotbalist de la FCSB a fost la un punct sa semneze cu Dinamo! Ce s-a intamplat

Un fost fotbalist de la FCSB a fost la un pas sa ajunga la Dinamo.

Fostul fotbalist al celor de la FCSB, Mihai Radut, care evolueaza in acest moment pentru Astra Giurgiu, a vorbit despre situatia din Liga 1 si spune ca a fost la un pas sa semneze cu marea rivala a ros-albastrilor, Dinamo.

"Am fost destul de aproape, am fost in discutiii in mai multe randuri. Nu s-a concretizat nimic. Stim ca Dinamo e totusi un club mare, daca nu vor reusi sa intre in play-off ar fi al treilea an si e pierdere pentru fotbalul romanesc.

Cred ca Liga 1 e intr-o crestere. Inca sunt problemele care sunt in tara, la nivel de infrastructra si admnistrative, dar ca nivel fotbalistic cred ca suntem destul de bine. Jucatorii sunt tehnici, incearca sa produca fotbal frumos, se inscriu goluri. In partile gen Polonia, Ucraina, Rusia, e un fotbal mai inchis, desi au conditii de zece ori mai bune decat ale noastre. Diferenta nu se vede chiar atat de rau pe teren. Mai ales echipele care traiesc din politic, cum se schimba ceva in politica, cum dispar. Asta e Romania, e pacat. Mai ales la Targu Jiu s-a facut un stadion nou si nu are cine sa joace pe el. Pacat", a spus Radut, la Telekomsport.