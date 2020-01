Giani Kirita e convins ca ar fi fost la fel de tare ca Halep daca ar fi ales tenisul! Fostul capitan al lui Dinamo le da lectii prietenilor

Giani Kirita se pricepe si la tenis.

"Mi-am gresit cariera!

Mama! Mama! Terminati-va, ca e greu de tot cu mine!, a spus Giani Kirita

Reporter: Giani, cu cine stam de vorba? cu Djokovic, cu Federer?

Giani Kirita: "Si cu Djokovic si cu Nadal si cu Federer. Deci am putin de la toti, asa, sa ne intelegem"

Kirita are 42 de ani si se gandeste sa se apuce serios de tenis!

"Mie imi place sa castig pe mana mea sau sa pierd pe mana mea. Cu siguranta, la mentalul pe care il am eu, eu as fi fost in primii 50 sa zicem", a mai spus Giani Kirita