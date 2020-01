Inca un meci slab pentru Dinamo: alb-rosii au fost invinsi cu 2-1 de Krasnodar! "Cainii" nu au castigat niciun meci in cantonamentul din Spania

Dinamo paraseste cantonamentul din Spania fara victorie, dupa ce au pierdut si ultimul meci, in fata rusilor de la Krasnodar.

Krasnodar este ocupanta locului secund din campionatul Rusiei, la 10 puncte in spatele liderului Zenit. Dinamo a intrat in avantaj la vestiare, dupa ce Mrzljak a dat singurul gol al primei reprize in minutul 37.

Nikita Sergheev a restabilit egalitatea in minutul 57, iar in minutul 62, Ari i-a adus pe Krasnodar in avantaj, dupa mai multe greseli in defensiva dinamovistilor.

Dinamo termina pregatirea de iarna fara nicio victorie, dupa ce a pierdut cu Dresda (1-0) si a remizat cu Bochum si Osijek, ambele partide terminandu-se cu scorul de 1-1.

In prima etapa a Ligii 1 din 2020, Dinamo o va intalni pe Astra.