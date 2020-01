Dinamo ramane fara victorie in 2020! "Cainii" au reusit doar o remiza cu locul 4 din Croatia. Un fost junior de la PSG si Lyon a jucat pentru dinamovisti

Dinamo a remizat in al treilea amical al iernii.

Dinamo a intalnit-o astazi pe Osijek, in al treilea amical al acestei ierni. "Cainii" au reusit sa scoata doar un egal si raman fara victorie in acest an. Perovic a deschis scorul pentru Dinamo in minutul 15, iar pentru croati a marcat Beljo, in minutul 80.

Doua egaluri si o infrangere au dinamovistii in Spania. Francezul Waly Diouf a fost junior la PSG si este in probe la Dinamo. Diouf a jucat jumatate de ora in partida cu Osijek.

"Jucam cu echipa din Romania care se vinde pe 20 de centi", au scris croatii inainte de meci.

"Nu stiu cine a zis ca Dinamo nu mai e un brand. Ca nu mai ai ce sa vinzi de la Dinamo. Ce sa vinzi? Suporterilor dinamovisti li s-a furat echipa care joaca. Prin ceea ce se intampla la Dinamo", a declarat Ioan Andone.