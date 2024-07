Nistor a egalat pentru U Cluj în minutul 57, din penalty, stabilind astfel scorul final al partidei din Ghencea, scor 1-1. Pe lângă mesajul dur transmis lui Dan Șucu, decarul ardelenilor a vorbit despre perioada complicată traversată în această vară, după ratarea unui penalty contra Universității Craiova în finala barajului pentru Conference League.

Dan Nistor, după FCSB - U Cluj 1-1: "Acel penalty ratat contra Craiovei m-a bântuit"

"Este un punct câștigat la campioană, un punct foarte important. Azi ne-au mai venit doi jucători, deci până prindem un pic de cheag va mai dura un pic, dar sper că va fi bine.

Noi am vrut să ne ajutăm pe noi. Eu îmi doresc ca FCSB să se califice mai departe în Champions League. Fotbalul românesc are mare nevoie de acest punctaj și cred că fotbalul românesc va crește în viitor. Pentru noi e bun și un punct, important e că n-am plecat cu mâna goală.

A fost cald, dar și pentru ei, și pentru noi. Am jucat pe același teren, pe aceeași temperatură. Așa au decis domnii care se ocupă de acest lucru. Trebuie să ne supunem, n-avem ce să spunem. Important e că toată lumea este sănătoasă. Nu mă sufoc, chiar dacă am o vârstă foarte înaintată.

Sincer, acel penalty ratat cu Craiova m-a bântuit. Nu prea am avut liniște în vacanță. Sper ca pe viitor să nu mai ratez. Bine, a ratat el Ronaldo la Campionatul European, nu Nistor. În cantonament am exersat, am alergat foarte mult și m-am pregătit", a spus Dan Nistor.

Dan Nistor: "Nu merg la FCSB. Eu sunt cu câinii roșii"

Întrebat dacă ar vrea să mai joace două-trei sezoane, fotbalistul ajuns la 36 de ani a răspuns: "Să vedem cât voi mai juca. Nu mai am contract la anul. Poate nu mai vor să prelungim".

Chestionat pe seama posibilității de a merge la FCSB în viitorul apropiat, Dan Nistor a răspuns imediat: "Nu, nu, nu! Eu sunt cu câinii roși, n-am eu treabă". Reporterii au insistat și l-au întrebat pe Dan Nistor dacă se vede revenind la Dinamo: "Nu, nu, n-am primit nicio ofertă de acolo. N-ați văzut că acolo sunt jucători tineri, de perspectivă? Se dorește și acolo play-off-ul, deci lucrurile sunt ok. Să sperăm că se face și stadionul. Suporterii dinamoviști au nevoie de stadion", a răspuns mijlocașul.

Dan Nistor: "Dacă mergeam la FCSB și eram schimbat la pauză mă certam cu nașul Pintilii"

În final, Dan Nistor a explicat de ce a refuzat să meargă la FCSB în trecut și i-a dat un sfat patronului Gigi Becali în cazul în care vrea să obțină "bani frumoși" în schimbul lui Daniel Popa.

"Cu Daniel Popa adversar a fost bine. M-am bucurat că l-am revăzut. La Cluj se juca foarte mult cu băiatul meu și chiar îi mulțumesc că acum mi-a dat cadou tricoul lui pentru băiatul meu. Ținând cont ce parcurs a avut anul trecut, când a dat multe goluri și a jucat bine, dacă va avea suportul știți dumneavoastră cui, eu cred că va face o figură frumoasă la FCSB, va da multe goluri și nea Gigi va lua bani frumoși pe el.

Știți cum e la FCSB... nu dai gol, la pauză ești schimbat. Dacă dădeai gol, erai în teren. Așa lucrează dânsul, ce putem să facem? Să fiu sincer, n-am vrut să mă cert cu nașul. Nașul Pintilii e sufletul meu și nu vreau să avem certuri în familie. Dacă m-ar fi schimbat la pauză... nu se știe", a încheiat Nistor.