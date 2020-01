"Toata lumea se limiteaza la a vorbi!" L-au pus seicii pe HOLD? Ionut Negoita NU crede in vanzarea clubului catre milionarii arabi! Ce varianta de ULTIMA ORA propune patronul lui Dinamo! Anuntul momentului

Ionut Negoita a vorbit despre sitautia de la Dinamo.

Patronul celor de la Dinamo, Ionut Negoita, a oferit declaratii de ultim moment despre situatia de la Dinamo si despre vanzarea clubului catre seicii care au cumparat clubul Charlton Athletic. Acesta este rezervat in ceea ce priveste vanzarea clubului catre seici si a a avut discutii si cu gruparile de suporteri, dar ia in calcul si varianta ca echipa sa fie preluata de Ministerul Afacerilor Interne.

"Toata lumea se limiteaza la a vorbit, toti se pricep, toti isi dau cu parerea, dar nimeni nu a facut nimic pentru a ajuta Dinamo. Din pacate, ne limitam doar la a fi specialisti. Important pentru Dinamo este sa ia licenta. Ca sa ia licenta, trebuie sa aiba bani. Ca sa aiba bani, trebuie sa obtina metode de finantare.

Cu banii de pe Nistor si de pe Ciobotariu s-au platit strict cheltuielile care au legatura cu obtinerea licentei. Pentru cei tineri, cu salarii mai mici, salariile pe noiembrie sunt achitate, iar pentru ceilalti jucatori salariile au fost achitate pe luna octombrie. Cu taxele catre stat suntem la zi.

Le-am spus suporterilor sa gaseasca solutii. Am promis ca in cazul in care exista mobilizare, eu voi ramane implicat doar pana in primavara. Trebuie sa existe din partea lor un proiect, vad ca l-au facut, se misca, exista niste bani. Iar pe langa ce au ei trebuie sa vina cineva sa preia clubul. Cei de la "Doar Dinamo Bucuresti" au fost cei mai activi. Am discutat si cu cei de la Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, dar acolo am ramas doar la stadiul de discutii.

Cu seicii pare ca sunt lucruri serioase. In ceea ce ma priveste, fac tot ce tine de mine, dar sunt rezervat in privinta vanzarii, insa asa sunt eu de obicei. Poate ca echipa ar putea sa redevina a Ministerului Afacerilor Interne. S-ar putea implica si Primaria Sectorului 2 sau cea a Capitalei, asa cum sunt majoritatea cluburilor, sustinute de primarii", a spus Ionut Negoita, la Digi.