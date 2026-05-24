”U” Cluj a remizat pe teren propriu în duelul cu Dinamo, scor 1-1, într-un meci din runda a 10-a din play-off-ul Superligii.

„Câinii” au înscris prin Alexandru Musi (85'), în timp ce ardelenii au marcat prin Andrei Gheorghiță (31').

Ianis Tarbă: „Aș vrea FCSB la baraj, să câștigăm și să sărbătorim frumos”

Fotbalistul de 19 ani de la Dinamo a fost întrebat pe cine ar preferea pentru barajul de vineri între cele două echipe, iar el a oferit un răspuns clar.

Ianis Tarbă a spus că și-ar dori să joace cu FCSB, pentru ca sărbătoarea calificării în cupele europene să fie și mai mare.

„E o experiență foarte frumoasă să joci la un club ca Dinamo. Suporterii sunt incredibili, e atmosferă incredibilă la toate meciurile, oriunde mergem sunt lângă noi.

Încerc să dau totul pe teren și să îmi ajut echipa la fiecare meci. Era o opțiune să fac pasul în străinătate, dar am văzut o oportunitate să vin la Dinamo. E un pas mare înainte. E o plăcere să joc aici.

Suntem jucători tineri, foarte, foarte ambițioși. Vrem să demonstrăm. Ne înțelegem incredibil, este o atmosferă incredibilă în vestiar și sperăm să fie la fel în continuare.

Îmi e indiferent cu cine jucăm la baraj, dar dacă ar fi să aleg, aș alege FCSB ca să câștigăm și să sărbătorim frumos”, a spus Ianis Tarbă.

Deși duelul cu U Cluj a fost ultimul meci din campionat, Dinamo nu a încheiat încă stagiunea, având de jucat un play-off pentru Conference League, cu învingătoarea dintre FCSB şi FC Botoşani.