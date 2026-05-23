”U” Cluj a remizat pe teren propriu în duelul cu Dinamo, scor 1-1, într-un meci din runda a 10-a din play-off-ul Superligii.

„Câinii” au înscris prin Alexandru Musi (85'), în timp ce ardelenii au marcat prin Andrei Gheorghiță (31').

Alexandru Roșca a pus capăt zvonurilor despre viitorul său

Portarul lui Dinamo a fost întrebat după meciul de pe Cluj Arena dacă va pleca de la echipa din Ștefan cel Mare.

Cu toate că pare să fi pierdut duelul cu Devis Epassy pentru poarta lui Dinamo, Roșca a dezvăluit că nu se pune problema să plece.

„Ne-am pregătit meciul ca oricare altul, s-au dat și minute mai multor jucători. Tot sezonul a ieșit destul de bine.

Nu este absolut nimic adevărat, vreau să clarific asta. Nu se pune problema să plec, nici vorbă.

Și anul trecut poate puteam mai mult, așa simțeam și noi. Am progresat de la sezon la sezon, chiar am progresat.

Probabil suporterii își vor dori să jucăm barajul cu FCSB ca stadionul să fie plin, dar eu nu vreau să mă pronunț”, a spus Alexandru Roșca.

Dinamo a încheiat play-off-ul Superligii pe poziția a patra, în timp ce ”U” Cluj s-a situat pe locul doi.