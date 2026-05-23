Universitatea Cluj a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu Dinamo, în etapa a zecea din play-off-ul Superligii, ultima a sezonului.
Cristiano Bergodi, direct după „U” Cluj - Dinamo 1-1
La finalul unui sezon în care „U” Cluj a terminat pe locul 2, s-a calificat în Europa League și a ajuns în finala Cupei României, Cristiano Bergodi le-a solicitat șefilor „șepcilor roșii” transferuri noi în perioada de mercato de vară.
„Ei au controlat jocul, dar și noi am avut momente. Am avut și noi o fază fixă cu Postolachi. S-a terminat acest sezon, suntem mulțumiți. Publicul a fost mulțumit, suntem toți obosiți.
Eu sunt pozitiv și când lucrurile nu merg bine. Văd mereu jumătatea plină a paharului. Nici nu m-am gândit că ajungeam până la acest punct în clasament: locul 2 și Europa League. Trebuie să fim mulțumiți, să ne bucurăm de acest moment.
Îi felicit pe băieți, au fost șapte luni importante. Cred că s-a făcut o muncă bună. Numai ei sunt principalii actori!
Trebuie îmbunătățit lotul de jucători. Vine o nouă fereastră de transferuri. Și anul trecut au fost niște probleme și echipa a fost făcută un pic așa (n.r.- improvizat).
Conducătorii și președintele știu, asta le-am spus, că trebuie să facem ceva cât mai repede pentru a încerca să ajungem mai sus și să ne menținem. E mai greu să te menții în al doilea an. Poate exista un recul, nu e ușor. Trebuie să facem un lot competitiv în perioada de transferuri”, a declarat Cristiano Bergodi, la flash-interviuri.
Caseta meciului
- „U” Cluj: Lefter – Mikanovic (Chipciu 66'), I. Cristea (Macalou 82'), Coubiş, Miguel Silva – G. Simion (D. Nistor 56'), Drammeh (D. Codrea 55') – Stanojev, Ov. Bic, A. Gheorghiţă – A. Trică (Postolachi 56'). Antrenor: Cristiano Bergodi
- Dinamo: Al. Roşca – M. Duţu (M. Toader 82'), K. Boateng (Ikoko 60'), Stoinov, Opruţ (Ţicu 60') – Cr. Mihai (Tarbă 46'), Mărginean (Milanov 46'), Cîrjan – Al. Musi, Al. Pop, Caragea. Antrenor: Zeljko Kopic
- Au marcat: Gheorghiță 30' / Musi 85'
- Cartonaşe galbene: -
- Arbitri: Vlad Băban - Marius Badea, Daniela Constantinescu
- Arbitri VAR: Radu Petrescu - Lucian Rusandu