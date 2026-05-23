Universitatea Cluj a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu Dinamo, în etapa a zecea din play-off-ul Superligii, ultima a sezonului.

Cristiano Bergodi, direct după „U” Cluj - Dinamo 1-1

La finalul unui sezon în care „U” Cluj a terminat pe locul 2, s-a calificat în Europa League și a ajuns în finala Cupei României, Cristiano Bergodi le-a solicitat șefilor „șepcilor roșii” transferuri noi în perioada de mercato de vară.

„Ei au controlat jocul, dar și noi am avut momente. Am avut și noi o fază fixă cu Postolachi. S-a terminat acest sezon, suntem mulțumiți. Publicul a fost mulțumit, suntem toți obosiți.

Eu sunt pozitiv și când lucrurile nu merg bine. Văd mereu jumătatea plină a paharului. Nici nu m-am gândit că ajungeam până la acest punct în clasament: locul 2 și Europa League. Trebuie să fim mulțumiți, să ne bucurăm de acest moment.

Îi felicit pe băieți, au fost șapte luni importante. Cred că s-a făcut o muncă bună. Numai ei sunt principalii actori!

Trebuie îmbunătățit lotul de jucători. Vine o nouă fereastră de transferuri. Și anul trecut au fost niște probleme și echipa a fost făcută un pic așa (n.r.- improvizat).

Conducătorii și președintele știu, asta le-am spus, că trebuie să facem ceva cât mai repede pentru a încerca să ajungem mai sus și să ne menținem. E mai greu să te menții în al doilea an. Poate exista un recul, nu e ușor. Trebuie să facem un lot competitiv în perioada de transferuri”, a declarat Cristiano Bergodi, la flash-interviuri.

