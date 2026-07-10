Oficialii lui Inter sunt pregătiți să îi întărească lotul lui Cristi Chivu în această vară, după performanțele din stagiunea trecută.

După ce „nerazzurrii” au rezolvat transferul lui Anan Khalaili, Cristi Chivu își dorește întăriri și pe alte poziții.

Inter, transfer de 40.000.000 de euro + fotbalist de la Real Madrid

Inter a rezolvat problema legată de înlocuitorul lui Denzel Dumfries, plecat în această vară la Real Madrid.

În acest moment, Cristi Chivu își dorește să aducă doi fundași centrali pentru acoperi golurile lăsate de plecările lui Acerbi și de Vrij.

Conform TMW.com, care citează Gazzetta dello Sport, Trevoh Chalobah este varianta preferată de antrenorul român. Inter nu va putea să rezolve ușor transferul său, pentru că Chelsea solicită 40 de milioane de euro în schimbul fundașului de 27 de ani, dar „nerazzurrii” vor încerca să negocieze cu gruparea londoneză.

Pe lângă fotbalistul lui Chelsea, Inter îl urmărește și pe David Alaba, rămas liber de contract după despărțirea de Real Madrid din această vară. Fundașul austriac este o alternativă în cazul în care transferul lui Chalobah nu se va rezolva.

Trevoh Chalobah este cotat la 40 de milioane de euro, conform aceleași surse și are 47 de partide în tricoul lui Chelsea în stagiunea trecută și trei goluri.

David Alaba a jucat doar 16 partide în tricoul lui Real Madrid în stagiunea trecută, dar a evoluat în toate cele patru partide ale Austriei de la Campionatul Mondial. Fundașul austriac este cotat la trei milioane de euro, conform sursei menționate anterior.