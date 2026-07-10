Naționala Egiptului a fost foarte aproape de o calificare istorică în faza sferturilor de la Cupa Mondială, chiar după un meci împotriva campioanei en-titre Argentina. A condus cu 2-0 până aproape de final, însă sud-americanii au reușit trei goluri pe final și s-au impus în timpul regulamentar.

Mohamed Salah, mesaj pentru fanii Egiptului după eliminarea de la Cupa Mondială

Partida a fost marcată de controverse legate de arbitraj și de acuzații grave ale egiptenilor, care au susținut inclusiv că turneul este aranjat în favoarea Argentinei.

În schimb, Salah s-a numărat printre jucătorii din tabăra Egiptului care și-au păstrat calmul și au încercat să detensioneze atmosfera. Fostul star al lui Liverpool a revenit vineri, la câteva zile după meci, cu un mesaj pentru fanii naționalei Egiptului.

"Știu că încă sunteți supărați, dar vă promit că voi face tot ce îmi stă în putere pentru ca acesta să fie un nou început pentru fotbalul egiptean pe scena internațională. Calificarea la Cupa Mondială nu va fi suficientă, iar simpla participare nici atât. Această echipă merită încrederea voastră", a transmis Salah, pe rețelele sociale.

Naționala Egiptului a participat în total la patru ediții ale Cupei Mondiale - în 1934, 1990, 2018 și 2026. În acest an a obținut prima victorie, 3-1 cu Noua Zeelandă în faza grupelor.

Salah, căpitanul Egiptului, a ajuns la 119 meciuri și 66 de goluri pentru echipa națională. A participat la Cupa Mondială la edițiile din 2018 și 2026.