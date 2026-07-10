Kylian Mbappe face spectacol la Campionatul Mondial și s-a calificat cu naționala Franței în semifinala competiției.

Starul francez este unul dintre cei mai buni fotbaliști la ora actuală și a demonstrat-o din plin la turneul final organizat în SUA, Canada și Mexic, unde a reușit să înscrie opt goluri și este golgheter alături de Lionel Messi.

Jurgen Klopp, dezvăluiri despre negocierile cu Kylian Mbappe

Mbappe a fost unul dintre cei mai curtați fotbaliști în vara lui 2017, după ce a reușit un sezon incredibil cu AS Monaco la doar 17 ani.

Liverpool a fost una dintre echipele care a vrut să îl transfere pe actualul star de la Real Madrid, iar Jurgen Klopp a dezvăluit cum au decurs negocierile între familia jucătorului și oficialii „cormoranilor”.

„A fost cel mai scump transfer în care am investit vreodată și care nu s-a făcut. Am zburat de la Blackpool la Nisa. La Nisa, întreaga familie Mbappé s-a urcat la bordul unui avion privat cu cinci camere.

Era un avion foarte mare. Am făcut totul la cel mai înalt nivel. Apoi am zburat în cerc, am discutat cu familia și am mâncat foarte bine. Toate acestea s-au întâmplat... în avion.

Nu aveam voie să fim văzuți. Așa că am zburat în cerc. A fost fantastic. Am zburat, am mâncat, ne-am simțit bine... iar apoi el a plecat la Paris”, a declarat Klopp amuzat, pentru Magenta TV.

În cele din urmă Kylian Mbappe a ajuns la PSG în 2017, în schimbul sumei de 180 de milioane de euro, chiar dacă Liverpool era la momentul respectiv clubul favorit al mamei sale.

„Am vorbit cu Liverpool, clubul preferat al mamei mele. Ea îi adoră”, a afirmat și Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe a avut un sezon fantastic în plan personal la Real Madrid și a reușit 42 de goluri și șapte pase decisive în 44 de partide jucate.

180 de milioane de euro este cota fotbalistului de 27 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.