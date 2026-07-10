Anul trecut, ”câinii” au ratat la limită calificarea în cupele europene, după ce au pierdut finala barajului cu FCSB (1-2). Acum, cu Nuno Campos (51 de ani) antrenor, Dinamo vrea cel puțin accederea într-o competiție organizată de UEFA.

”Câinii” pregătesc și alte mișcări pe piața transferurilor, pe lângă cele anunțate deja, dar Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, este convins că un jucător aflat deja în lotul ”roș-albilor” va exploda în acest sezon.

Este vorba despre Ianis Tarbă (19 ani), jucător pe care Dinamo l-a transferat în iarnă de la Celta Vigo B. Internaționalul de tineret, care evoluează atât pe postul de extremă dreaptă, cât și pe cel de extremă stângă, a primit deja câteva șanse în sezonul precedent sub comanda lui Zeljko Kopic.

Gabriel Glăvan: ”Ianis Tarbă va fi cea mai mare surpriză a lui Dinamo”

A strâns, până acum, nouă partide la nivel de Superliga României. Nu a reușit să marcheze, dar a avut evoluții apreciate de fani, motiv pentru care așteptările vor fi cât mai mari în sezonul 2026-2027.

„Campania de transferuri a lui Dinamo mi se pare corectă, pentru că jucătorii buni pe care poți să-i transferi nu vin la începutul lui iunie sau iulie în România. Jucătorii buni vin în august, septembrie. Dinamo are buget de transferuri, dar e greu să convingi jucătorii pe care îi vrei să vină imediat.

Au niște jucători foarte tineri, de perspectivă. Tarbă va fi cea mai mare surpriză în sezonul ăsta de la Dinamo, cu siguranță va fi vândut și va ajunge la un nivel bun. Îl au pe Cîrjan, pe Musi, au transferat un atacant, cred că vor mai lua un atacant. Și ei sunt conștienți că trebuie să mai ia vreo doi mijlocași centrali, încă un fundaș central și cred că încă un fundaș lateral.

Fanii trebuie să înțeleagă că jucătorii nu au prioritate România. Jucătorii buni au oferte și din altă parte. Contextul social nu te ajută pentru că oamenii cred că România este o țară care nu se ridică la nivelul celor europene. Din contră, e fix invers”, a spus Gabriel Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Dinamo, în această perioadă de mercato

Antrenor - Nuno Campos (nou)

Veniri - Răzvan Radu (Metalul Buzău / 60.000 euro), Ianis Doană (CSM Reșița / 25.000 euro), Yacine Bourhane (Aris Limassol / gratis), Oliver Hintsa (Sogndal / gratis), Martin Pascual (CD Mirandes / gratis), Alaa Bellaarouch (Sporting Braga / împrumutat), Adriano Manole (CFC Argeș / gratis), Ștefan Opriș (FCU Cluj / gratis), Eduard Ilincaș (promovat de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - David Irimia (Metaloglobus), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Costin Amzăr (Al Nasr SC), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău), Codruț Sandu (Corvinul), Ianys Neculai (CS Dinamo), Peter Maapia (Gloria Bistrița), Sanusi Hussaini (Minaur Baia Mare), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Ahmed Bala (Înainte Modelu), Andrei Ionică (LPSHD Clinceni), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș), Luca Bărbulescu (Corvinul), Casian Soare (CS Dinamo)

Plecări - Valentin Țicu (FCV Farul / gratis), Eddy Gnahore (FCSB / gratis), Matei Marin (ASA Tg. Mureș / gratis), Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko (contracte încheiate), Costin Amzăr (contract reziliat), Valentin Dumitrache (Chindia / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat), Ianis Doană (Știința Poli Timișoara / împrumutat)