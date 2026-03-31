LIVE TEXT Elveția U20 - România U20 ACUM! Miza: prima victorie a tricolorilor în ultimul meci din U20 Elite League
Naționala sub 20 de ani este pregătită de Adrian Iencsi.
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 13:30, naționala Under 20 a României joacă în Elveția ultimul meci din actualul sezon din U20 Elite League.
Tricolorii antrenați de Adrian Iencsi nu au nicio victorie până acum.
Partida cu elvețienii se dispută pe stadionul ”Copet” din Vevey.
Lotul României U20 convocat de Adrian Iencsi
Portari:
Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Máté Simon (FK Csikszereda), Alexandru Maxim (FC Voluntari);
Fundași:
Alin Chinteș (Universitatea Cluj), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Gabriel Dumitru (Metaloglobus București), Emanuel Marincău (Mainz / Germania), Răzvan Călugăr (CSC Șelimbăr)*, Răzvan Creț (FC Botoșani), Raul Marița (Greuther Fürth / Germania), Adrian Iancu (FC Bihor);
Mijlocași:
David Păcuraru (Concordia Chiajna), David Irimia (Metaloglobus București), Luca Banu (Farul Constanța), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Alexandru Irimia (Metaloglobus București), Remus Guțea (FC Voluntari), Ianis Tarbă (Dinamo București);
Atacanți:
Jason Kodor (Lecce / Italia), David Barbu (Universitatea Craiova), Ianis Vencu (FC Voluntari), Gabriel Gheorghe (Rapid București).
*Accidentat, Răzvan Călugăr a fost nevoit să părăsească cantonamentul echipei naționale. În locul acestuia a fost convocat fundașul Adrian Iancu.
Clasamentul din U20 Elite League
