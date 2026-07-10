Investitori din Spania și Canada în Superliga: "Avem nevoie de ajutor, nu pot singur!"

Investitori din Spania și Canada în Superliga: &quot;Avem nevoie de ajutor, nu pot singur!&quot; Superliga
SPORT.RO
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Sepsi OSK s-a întors în Superliga după un sezon în eșalonul secund, iar situația financiară a clubului covăsnean nu mai este atât de bună ca în perioada în care câștiga Cupe și Supercupe.

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Sepsi OSKlaszlo dioszegi
Din articol

Laszlo Dioszegi caută investitori pentru Sepsi după revenirea în Superliga

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, spune că întâmpină dificultăți financiare serioase înaintea noului sezon și nu va putea asigura de unul singur bugetul pentru Superliga. Din acest motiv a demarat discuții cu oameni de afaceri din Spania și Canada, care ar putea veni în România pentru a sprijini clubul.

"Din nefericire, nu pot garanta singur bugetul pentru Superliga. Nu sunt un antreprenor suficient de puternic pentru a susține de unul singur o echipă de nivelul Superligii. Am deschis ușa investitorilor, am început să căutăm parteneri și așteptăm ca cât mai mulți oameni dispuși să ne sprijine și să ni se alăture.

Acesta este adevărul: avem nevoie de ajutor. Nu pot spune că suntem în aceeași situație ca înainte. Așteptăm sponsori, companii care să își dorească un contract de publicitate cu noi. 

Traversăm o perioadă dificilă. Eu personal am purtat negocieri cu investitori din Canada și Spania pentru viitorul clubului și voi continua să fac tot ce îmi stă în putere pentru ca această echipă să aibă un viitor", a spus Dioszegi, într-un interviu pentru Székely Sport.

Sepsi reduce costurile academiei

Tot din motive financiare, Dioszegi anunță că vor exista reduceri ale costurilor și la nivelul academiei lui Sepsi.

"Vor exista reduceri și acolo, pentru că trebuie să știți că nu mai avem resursele financiare pe care le aveam înainte. Totuși, vom menține acest proiect, deoarece obiectivul nostru este să dezvoltăm cât mai mulți jucători și să avem cât mai mulți fotbaliști locali în echipă.

Am primit multe critici din partea suporterilor. Unele justificate, altele nu, însă un lucru este cert: pe termen lung, singura cale de a supraviețui este să integrăm cât mai mulți jucători locali în echipă. Bineînțeles, fără ca acest lucru să fie în detrimentul rezultatelor și fără să ajungem din nou în liga a doua anul viitor", a mai spus Dioszegi.

Dioszegi se gândește la victorie cu Rapid

În prima etapă din Superliga, Sepsi va juca pe terenul lui Rapid, luni, 20 iulie, de la ora 21:30. Conducătorul covăsnenilor speră la un debut cu dreptul al echipei lui Ovidiu Burcă.

"Mă aștept la un prim meci foarte dificil. Rapid își dorește cu adevărat să demonstreze în fața propriilor suporteri că sezonul trecut a fost doar un accident, având în vedere că lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit.

Noi încă nu avem toate lucrurile puse la punct, iar compartimentul defensiv este încă incert. De aceea pot spune deschis că avem mare nevoie de un fundaș central. Tocmai am adus un tânăr francez care este mijlocaș defensiv (n.r - Victor Daguin), dar poate evolua și ca fundaș central. Sperăm că ne va ajuta prin calitățile sale. Întrebarea este cât de pregătit este, având în vedere că au mai rămas doar câteva zile până la startul sezonului. Nu va fi ușor, însă am încredere că băieții sunt motivați să demonstreze ce pot. 

Sper să facă tot ce le stă în putere pentru a nu ne face de rușine în Giulești. Desigur, ideal ar fi chiar să învingem Rapidul, ceea ce este foarte dificil în prima etapă, dar în fotbal orice este posibil", a mai spus Dioszegi.

Cum s-a mișcat Sepsi în fereastra de mercato din această vară

Antrenor - Ovidiu Burcă (confirmat)

Veniri - Funsho Bamgboye (Hatayspor / gratis), Setigui Karamoko (Pau / gratis), Aboubakar Keita (Diosgyor / gratis), Gustavo Cascardo (Arda Kardzhali / gratis), Doru Andrei (Voluntari / gratis), Bogdan Vătăjelu (FC Bihor / gratis), David Lazar (Hermannstadt / gratis), Victor Daguin (Lierse SK / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Mihajlo Neskovic (Buducnost Podgorica), Dino Skorup (Borac Banja Luka), Giovani Ghimfuș (Metaloglobus), Akos Nistor (Kecskemet)

Plecări - Marius Coman (UTA Arad / 60.000 euro), Denis Haruț (Voluntari / gratis), Bogdan Ungureanu (Rapid / împrumut expirat), Alin Techereș (FCU Cluj / împrumut expirat)

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