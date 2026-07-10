Provocat de marele rival la un meci de fotbal, David Popovici s-a amuzat: „Suntem amândoi varză”

Cei doi campioni la natație au împărțit bazinul timp de aproximativ zece zile. Deși concurează direct pentru cele mai strălucitoare medalii, românul în vârstă de 21 de ani a explicat că sesiunile comune sunt extrem de utile, aducând un plus din punct de vedere tehnic pentru ambele tabere.

„Cu fiecare antrenament suntem mai câștigați. Chiar ne fugărim unul pe celălalt. Sunt multe aspecte tehnice pe care le am de învățat de la el și el de la mine. De la împingerea de la perete, unde este mai bun decât mine, până la multe alte detalii. Totul se rezumă la miimi și sutimi de secundă. Sunt foarte multe detalii pe care o să le înțelegem și o să le implementăm după cantonament”, a spus Popovici.