Provocat de marele rival la un meci de fotbal, David Popovici s-a amuzat: „Suntem amândoi varză”

Provocat de marele rival la un meci de fotbal, David Popovici s-a amuzat: „Suntem amândoi varză” Sporturi
SPORT.RO
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David Popovici s-a antrenat alături de Pan Zhanle în România și a dezvăluit cum a decurs un scurt meci de fotbal între ei.

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Cei doi campioni la natație au împărțit bazinul timp de aproximativ zece zile. Deși concurează direct pentru cele mai strălucitoare medalii, românul în vârstă de 21 de ani a explicat că sesiunile comune sunt extrem de utile, aducând un plus din punct de vedere tehnic pentru ambele tabere.

„Cu fiecare antrenament suntem mai câștigați. Chiar ne fugărim unul pe celălalt. Sunt multe aspecte tehnice pe care le am de învățat de la el și el de la mine. De la împingerea de la perete, unde este mai bun decât mine, până la multe alte detalii. Totul se rezumă la miimi și sutimi de secundă. Sunt foarte multe detalii pe care o să le înțelegem și o să le implementăm după cantonament”, a spus Popovici.

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Paralelă cu legendara rivalitate dintre Messi și Cristiano Ronaldo

Invitat de sportivul asiatic să se relaxeze pe terenul de fotbal, la o miuță, Popovici a tras o concluzie nemiloasă în privința talentului fotbalistic.

„Nu aș spune că este ciudat că ne antrenăm împreună. Ei au venit cu ideea. Peste ani, după ce rivalitatea dintre noi va deveni și mai mare, când va fi un duel și mai clasic, ca Ronaldo și Messi, ne vom uita înapoi la cantonamentul acesta și ne vom gândi cu drag cum a decurs. Nu știu cine este Ronaldo și cine este Messi dintre noi doi. Am jucat tenis de masă în 2022 și își aduce aminte. Ieri, după sală, se uita la terenurile de fotbal și a spus că vrea să jucăm. Am mers afară și suntem amândoi varză. Orice ține de gravitație pe uscat… suntem varză, dar am jucat puțin fotbal și am filmat niște momente amuzante”, a transmis românul.

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