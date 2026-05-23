Pleacă sau nu Zeljko Kopic de la Dinamo? Antrenorul croat a lămurit situația după ultimul meci din campionat

La finalul meciului, Zeljko Kopic a dezvăluit care sunt planurile sale pentru perioada imediat următoare.

„Privesc lucrurile pozitive din această seară. Am luptat și am reușit să marcăm, iar ăsta este un lucru bun.

(n.r. - E adevărat că ați putea pleca de la Dinamo?) Răspund de multe ori la aceste întrebări, concentrarea mea e asupra meciului de baraj, după aceea mai vedem.

Toate analizele și pregătirile pentru sezonul viitor vor începe după barajul pentru Conference League. Nu contează pentru noi cine va fi, pentru că va fi la fel de dificil pentru noi. Mă voi uita la meciul de mâine să le văd pe cele două echipe. Cu siguranță vom încerca să dăm tot ce avem mai bun pentru a obține calificarea în preliminarii”, a spus Zeljko Kopic după meci.

Deși duelul cu U Cluj a fost ultimul meci din campionat, Dinamo nu a încheiat încă stagiunea, având de jucat un play-off pentru Conference League, cu învingătoarea dintre FCSB şi FC Botoşani.