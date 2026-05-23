Pleacă sau nu Zeljko Kopic de la Dinamo? Antrenorul croat a lămurit situația după ultimul meci din campionat

Pleacă sau nu Zeljko Kopic de la Dinamo? Antrenorul croat a lămurit situația după ultimul meci din campionat Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo a încheiat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, meciul cu Universitatea Cluj, în etapa a zecea din play-off-ul Superligii, ultima a sezonului.

TAGS:
DinamoZeljko KopicSuperliga
Din articol

La finalul meciului, Zeljko Kopic a dezvăluit care sunt planurile sale pentru perioada imediat următoare.

„Privesc lucrurile pozitive din această seară. Am luptat și am reușit să marcăm, iar ăsta este un lucru bun.

(n.r. - E adevărat că ați putea pleca de la Dinamo?) Răspund de multe ori la aceste întrebări, concentrarea mea e asupra meciului de baraj, după aceea mai vedem.

Toate analizele și pregătirile pentru sezonul viitor vor începe după barajul pentru Conference League. Nu contează pentru noi cine va fi, pentru că va fi la fel de dificil pentru noi. Mă voi uita la meciul de mâine să le văd pe cele două echipe. Cu siguranță vom încerca să dăm tot ce avem mai bun pentru a obține calificarea în preliminarii”, a spus Zeljko Kopic după meci.

Deși duelul cu U Cluj a fost ultimul meci din campionat, Dinamo nu a încheiat încă stagiunea, având de jucat un play-off pentru Conference League, cu învingătoarea dintre FCSB şi FC Botoşani.

  • Kopic dinamo imago1076030690
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

U Cluj - Dinamo, istoric bogat

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 105 ori, de 56 de ori s-au impus bucureştenii, de 24 de ori au învins clujenii, iar alte 25 de confruntări s-au terminat la egalitate, potrivit LPF. Palmaresul cu „U” Cluj gazdă este de 53 de jocuri, 14 victorii „U”, 16 remize şi 23 de succese Dinamo.

Dinamo a jucat meciul cu numărul 2.400 în competiţia de elită a României, pe care a câştigat-o de 18 ori, iar de alte 29 de ori a terminat pe podium.

„U” Cluj a încheiat unul dintre cele mai bune sezoane din istoria clubului, chiar dacă nu a cucerit niciun trofeu, terminând pe locul secund în Superligă şi disputând finala Cupei României.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”
Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”
ARTICOLE PE SUBIECT
Alexandru Musi vrea să joace împotriva lui FCSB?! Ce a spus fotbalistul lui Dinamo despre baraj
Alexandru Musi vrea să joace împotriva lui FCSB?! Ce a spus fotbalistul lui Dinamo despre baraj
”U” Cluj - Dinamo 1-1 | Remiză între „frați” în ultima etapă de play-off
”U” Cluj - Dinamo 1-1 | Remiză între „frați” în ultima etapă de play-off
Ovidiu Burcă e sincer: ”La Dinamo am făcut această greșeală”
Ovidiu Burcă e sincer: ”La Dinamo am făcut această greșeală”
ULTIMELE STIRI
Final de sezon în La Liga! Ce s-a întâmplat cu Ionuț Radu și Andrei Rațiu în ultima etapă
Final de sezon în La Liga! Ce s-a întâmplat cu Ionuț Radu și Andrei Rațiu în ultima etapă
Alarma la PSG cu o săptămână înaintea finalei Ligii Campionilor. Doi jucători esențiali, „dispăruți”
Alarma la PSG cu o săptămână înaintea finalei Ligii Campionilor. Doi jucători esențiali, „dispăruți”
„Dictatura“ Bayern: bavarezii au câștigat Cupa Germaniei după ce și-au zdrobit adversara din finală
„Dictatura“ Bayern: bavarezii au câștigat Cupa Germaniei după ce și-au zdrobit adversara din finală
Mihai Pintilii nu s-a abținut! Mesaj tăios după plecarea fulgerătoare a lui Rădoi în Turcia
Mihai Pintilii nu s-a abținut! Mesaj tăios după plecarea fulgerătoare a lui Rădoi în Turcia
Cristiano Bergodi, mesaj fără loc de interpretare pentru conducerea lui „U” Cluj după remiza cu Dinamo: „Asta le-am spus”
Cristiano Bergodi, mesaj fără loc de interpretare pentru conducerea lui „U” Cluj după remiza cu Dinamo: „Asta le-am spus”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“

FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“

Pep Guardiola a semnat!

Pep Guardiola a semnat!

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”

Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”

Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”

Dinamo mai pierde un jucător! S-a săturat și vrea să schimbe echipa

Dinamo mai pierde un jucător! S-a săturat și vrea să schimbe echipa



Recomandarile redactiei
Alarma la PSG cu o săptămână înaintea finalei Ligii Campionilor. Doi jucători esențiali, „dispăruți”
Alarma la PSG cu o săptămână înaintea finalei Ligii Campionilor. Doi jucători esențiali, „dispăruți”
Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare
Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare
Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“
Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“
Mihai Pintilii nu s-a abținut! Mesaj tăios după plecarea fulgerătoare a lui Rădoi în Turcia
Mihai Pintilii nu s-a abținut! Mesaj tăios după plecarea fulgerătoare a lui Rădoi în Turcia
Răsturnare de situație în cazul lui Vlad Chiricheș!
Răsturnare de situație în cazul lui Vlad Chiricheș!
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului

stirileprotv Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Prognoza pentru minivacanța de Rusalii și 1 Iunie. Ce temperaturi anunță meteorologii ANM

stirileprotv Prognoza pentru minivacanța de Rusalii și 1 Iunie. Ce temperaturi anunță meteorologii ANM

Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”

stirileprotv Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!