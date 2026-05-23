”U” Cluj a remizat pe teren propriu în duelul cu Dinamo, scor 1-1, într-un meci din runda a 10-a din play-off-ul Superligii.

„Câinii” au înscris prin Alexandru Musi (85'), în timp ce ardelenii au marcat prin Andrei Gheorghiță (31').

Alexandru Musi, mesaj războinic înaintea barajului pentru Conference League

Aripa stânga din atacul lui Dinamo a fost mulțumit de rezultatul obținut la Cluj de echipa sa.

În momentul în care a fost întrebat ce adversar și-ar dori la barajul pentru Conferențe League, Alexandru Musi a spus că pentru el nu contează.

„A fost un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună. Au fost tot timpul sus în campionat s-au luptat până la final la titlul și au fost în finala Cupei României.

La Dinamo este un colectiv foarte frumos, cu jucători tineri și ne ajutăm între noi.

Eu cu Ianis (n.r. Târbă) ne-am simțit foarte bine și mă bucur pentru el.

Mereu se poate mai mult, mă bucur că am venit aici și că am ajutat echipa să își atingă obiectivul, adică intrarea în play-off, iar acum ne dorim să ajungem în cupele europene.

(n.r. ce adversar vă doriți la baraj?) Nu contează ce adversar o să fie, trebuie să mergem acolo și să ne concentrăm la meci, iar la final să ne calificăm în cupele europene.”, a spus Alexandru Musi.

Jucătorul venit de la FCSB în vara anului trecut a bifat 38 de meciuri în tricoul lui Dinamo în acest sezon și reușit opt goluri ți cinci assist-uri.

Dinamo a încheiat play-off-ul Superligii pe poziția a patra, în timp ce ”U” Cluj s-a situat pe locul doi.