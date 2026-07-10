Joi seară, fanii s-au adunat în fața arenei din Gruia pentru a onora memoria fostului mijlocaș, decedat la doar 44 de ani. Cei prezenți au aprins lumânări și candele, au afișat tricouri cu numele acestuia și au reluat scandările din perioada de glorie a jucătorului.

„Te vom iubi mereu”, au strigat la unison suporterii strânși la stadion.

Fostul internațional român, care ocupa funcția de primar în comuna Apold, și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău într-un lac din apropierea localității. Ultimul om care l-a văzut în viață a fost un apropiat al său, părintele Toni Lucian Dumitru.