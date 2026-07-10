Joi seară, fanii s-au adunat în fața arenei din Gruia pentru a onora memoria fostului mijlocaș, decedat la doar 44 de ani. Cei prezenți au aprins lumânări și candele, au afișat tricouri cu numele acestuia și au reluat scandările din perioada de glorie a jucătorului.
„Te vom iubi mereu”, au strigat la unison suporterii strânși la stadion.
Fostul internațional român, care ocupa funcția de primar în comuna Apold, și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău într-un lac din apropierea localității. Ultimul om care l-a văzut în viață a fost un apropiat al său, părintele Toni Lucian Dumitru.
Programul funeraliilor anunțat de club
Reprezentanții clubului CFR Cluj au transmis vineri detaliile legate de înmormântare, invitându-i pe toți cei care l-au susținut să îi fie alături.
„Gabi, ești și vei rămâne mereu în inima fiecărui CFR-ist! Astăzi și mâine, de la ora 19:00, la biserica ortodoxă din Apold vor avea loc slujbele de priveghere. Cei care doresc să îl conducă pe ultimul drum pe fostul nostru mare jucător sunt invitați duminică, de la ora 14:00, la biserica ortodoxă din Apold, unde va avea loc slujba de înmormântare. Drum lin spre stele, Gabi!”, a transmis formația din Gruia pe o rețea de socializare.