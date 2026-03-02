Cei care au urmărit fotbalul românesc, în perioada 1995 – 2010, își aduc aminte, aproape sigur, de Marian Aliuță. Un mijlocaș cu o tehnică încântătoare, care a strălucit la formații precum Șahtior Donețk, Steaua (n.r. – FCSB-ul de acum), Rapid sau Poli Timișoara.

Astăzi, la 48 de ani, Aliuță rămâne un personaj spumos din trecutul fotbalului nostru. Cu foarte multe povești interesante și amintiri haioase. Pe unele dintre ele le-a expus acum, în cadrul emisiunii „Fotbalul: Povestea mea“, de la Eurosport. Aici, în cadrul dialogului cu Gabiel Cânu, fost fotbalist la rândul său, Aliuță a povestit ce a trăit, în Coreea de Sud, unde a jucat o scurtă perioadă, la Jeonnam Dragons, în 2005.

„Era Neaga (n.r. – Adrian Neaga) în Coreea de Sud și m-am dus după el, am semnat pe doi ani, cei de acolo au dat banii Rapidului. Aveam 65 de mii de dolari pe lună și, după prima lună, i-am zis lui Neaga că eu nu mai stau aici. N-am putut sa mă adaptez, aveam mic dejun la șapte dimineața: ciorbă specifică lor. Eram foarte nervos, Neaga încerca să mă calmeze, dar am realizat că nu pot să iau masa la șapte dimineata, iar la nouă să am antrenament. N-am rezistat și am vrut să plec. Nu pot să uit un antrenament când am venit la început și eram 40 în lot. Dădeam ture câte cinci și echipa din față ne încuraja la fiecare tură. A venit rândul nostru pe la a 14-a tură și i-am zis lui Neaga că dacă-l aud că mă încurajează nu știu ce fac, abia respiram. Când am spus că plec, că altfel cream probleme, au și spus că nu vor să stric grupul, mi-au reziliat contractul, mi-au mai dat două salarii, m-au dat liber și așa am ajuns în Grecia“, și-a amintit Aliuță.

Acesta și-a încheiat cariera, în 2010, după cinci trofee câștigate cu Șahtior Donețk, Steaua și FC Vaslui.