Prima victima a scandalul dintre Gigi Becali si Anamaria Prodan? Patronul FCSB ar putea sa concedieze un jucator apropiat de impresara

Conflictul dintre latifundiar si impresara poate trece la nivelul urmator.

Dupa dezvaluirile privind negocierea complicata a transferului lui Dennis Man la Parma, Anamaria Prodan a acuzat ca Gigi Becali si Giovani Becali, varul sau impresar, ar fi lucrat necinstit, i-ar fi subminat munca si chiar ar fi amenintat jucatorul sa renunte la serviile sale de reprezentare. Dupa jigniri publice si contre dure intre cele doua parti, se pare ca patronul FCSB le-ar fi cerut oficialilor clubului sa ii prezinte lista cu jucatorii care mai sunt reprezentati de Anamaria Prodan si sa le ceara sa isi aleaga un alt agent. Cel mai probabil, liderul Ligii 1 se va desparti de un jucator. E vorba de Lucian Filip (30 ani), mijlocasul central care tocmai s-a refacut dupa o ruptura de ligamente incrucisate. Cel mai vechi jucator din lot, Filip este sub contract cu FCSB de 14 ani si a suferit cinci operatii dificile in ultimii sapte ani.

Nascut la Craiova si crescut de Scoala de Fotbal "Gica Popescu", el este un prieten apropiat al cuplului Laurentiu Reghecampf - Anamaria Prodan, cu care a lucrat la FC Snagov, Concordia Chiajna si FCSB, cei doi marcandu-i decisiv cariera fotbalistica. In acest moment, Filip este reprezentat oficial de Carp Football Management, dar Becali ar dori sa ii rezilieze contractul scadent in vara acestui an, mai ales dupa aflarea vestii ca Laurentiu Reghecampf va prelua Craiova, contracandidata "ros-albastrilor" la titlul de campioana. Antrenorul s-a inteles cu Mihai Rotaru, rivalul lui Gigi Becali in retrocedari, imobiliare si fotbal, pentru un contract pana la finalul sezonului, cu posibilitatea de prelungire. Daca Filip va dori sa isi duca intelegerea la scadenta, atunci mijlocasul va fi trimis sa joace la FCSB, echipa secunda din Liga a 3-a, pana la finalul sezonului, dar acesta ar putea sa il urmeze pe "Reghe" la Craiova, in calitate de secund. De urmarit este si relatia viitoare dintre antrenorii Toni Petrea si Thomas Neubert, prieteni apropiati ai familiei Reghecampf, si patronul FCSB.