Cotat la 22 de milioane de euro de Transfermarkt, fundașul român, Radu Drăgușin a fost titular în meciul pierdut de Tottenham Hotspur în fața Fulham FC, scor 2-1.

Fostul „tunar,” Alex Iwobi a înscris cel mai frumos gol al partidei, un șut cu latul, din afara careului, încheiat bară-gol.

Radu Drăgușin, cel mai bine notat fotbalist al lui Tottenham, în meciul cu Fulham

Înlocuit în minutul 90 de Kevin Danso, într-o mutare făcută de noul antrenor, Igor Tudor, mai greu de înțeles, Radu Drăgușin a bifat al 32-lea meci în Premier League.

Publicația WhoScored l-a notat cu 7,1, cea mai mare notă primită de un fotbalist al nord-londonezilor, mai mare până și decât calificativul acordat lui Richarlison, om introdus pe parcurs, care a și marcat împotriva lui Fulham.

80% din pasele trimise de Drăgușin și-au găsit destinatarul, românul a câștigat șapte dueluri aeriene, într-o nouă prestație convingătoare, după cea arătată cu precădere în prima repriză a derby-ului cu Arsenal.

Mai mult, Drăgușin a fost foarte aproape de primul gol înscris în Premier League, însă a trimis mult peste poartă, cu stângul, dintr-o poziție relativ favorabilă.