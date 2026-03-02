VIDEO EXCLUSIV Progres, dar la ce folos? Radu Drăgușin, cel mai bun om al lui Tottenham, în eșecul de la Fulham, care îi apropie de Championship

Progres, dar la ce folos? Radu Drăgușin, cel mai bun om al lui Tottenham, în eșecul de la Fulham, care îi apropie de Championship Premier League
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Radu Drăgușin, prestație bună într-o echipă mediocră.

TAGS:
Tottenham HotspurFulham FCPremier Leagueradu dragusinVoyo
Din articol
Publicitate

Cotat la 22 de milioane de euro de Transfermarkt, fundașul român, Radu Drăgușin a fost titular în meciul pierdut de Tottenham Hotspur în fața Fulham FC, scor 2-1.

Fostul „tunar,” Alex Iwobi a înscris cel mai frumos gol al partidei, un șut cu latul, din afara careului, încheiat bară-gol.

Radu Drăgușin, cel mai bine notat fotbalist al lui Tottenham, în meciul cu Fulham

Înlocuit în minutul 90 de Kevin Danso, într-o mutare făcută de noul antrenor, Igor Tudor, mai greu de înțeles, Radu Drăgușin a bifat al 32-lea meci în Premier League.

Publicația WhoScored l-a notat cu 7,1, cea mai mare notă primită de un fotbalist al nord-londonezilor, mai mare până și decât calificativul acordat lui Richarlison, om introdus pe parcurs, care a și marcat împotriva lui Fulham.

80% din pasele trimise de Drăgușin și-au găsit destinatarul, românul a câștigat șapte dueluri aeriene, într-o nouă prestație convingătoare, după cea arătată cu precădere în prima repriză a derby-ului cu Arsenal.

Mai mult, Drăgușin a fost foarte aproape de primul gol înscris în Premier League, însă a trimis mult peste poartă, cu stângul, dintr-o poziție relativ favorabilă.

Radu Drăgușin

  • Dragusin tottenham imago1070751414
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ce (se) face Tottenham? Rămân patru puncte până la West Ham, prima sub „linie”

Tottenham mai are zece etape la dispoziție pentru a se îndepărta de ultimele trei poziții ale clasamentului, în Premier League. Toate partidele vor fi transmise în direct pe VOYO.

  • Tottenham - Crystal Palace, 5 martie, 22:00
  • Liverpool - Tottenham, 15 martie, 18:30
  • Tottenham - Nottingham Forest, 22 martie, 16:15
  • Sunderland - Tottenham
  • Tottenham - Brighton
  • Wolverhampton - Tottenham
  • Aston Villa - Tottenham
  • Tottenham - Leeds
  • Chelsea - Tottenham
  • Tottenham - Everton
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
ULTIMELE STIRI
Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu”
Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu”
Vassaras, explicații pentru controversele din Farul – CFR! Discuția lui Florin Andrei cu arbitrii VAR a fost desecretizată
Vassaras, explicații pentru controversele din Farul – CFR! Discuția lui Florin Andrei cu arbitrii VAR a fost desecretizată
Miodrag Belodedici exclude un nume greu din lupta la titlu: „Nicio șansă”
Miodrag Belodedici exclude un nume greu din lupta la titlu: „Nicio șansă”
Fotbalistul mai poate ajunge încă la FCSB: ”Vom sta la masa negocierilor!”
Fotbalistul mai poate ajunge încă la FCSB: ”Vom sta la masa negocierilor!”
Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”
Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
LPF a făcut anunțul! Vestea primită de FCSB imediat după ratarea play-off-ului

LPF a făcut anunțul! Vestea primită de FCSB imediat după ratarea play-off-ului

Atac cu talpa la Gigi Becali: „Dacă vrei să faci tu echipa, nu mai pune antrenor!”

Atac cu talpa la Gigi Becali: „Dacă vrei să faci tu echipa, nu mai pune antrenor!”

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul

Furie la FCSB! Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Cum arată echipa de start a campioanei pentru meciul cu UTA

Furie la FCSB! Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Cum arată echipa de start a campioanei pentru meciul cu UTA

Gigi Becali aruncă bomba după ce FCSB a ratat play-off-ul! Prima măsură anunțată de patron

Gigi Becali aruncă bomba după ce FCSB a ratat play-off-ul! Prima măsură anunțată de patron

Varianta horror pentru FCSB în Conference League. Cu cine poate juca în preliminarii dacă va câștiga barajul

Varianta horror pentru FCSB în Conference League. Cu cine poate juca în preliminarii dacă va câștiga barajul



Recomandarile redactiei
Vassaras, explicații pentru controversele din Farul – CFR! Discuția lui Florin Andrei cu arbitrii VAR a fost desecretizată
Vassaras, explicații pentru controversele din Farul – CFR! Discuția lui Florin Andrei cu arbitrii VAR a fost desecretizată
Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu”
Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu”
Miodrag Belodedici exclude un nume greu din lupta la titlu: „Nicio șansă”
Miodrag Belodedici exclude un nume greu din lupta la titlu: „Nicio șansă”
Fotbalistul mai poate ajunge încă la FCSB: ”Vom sta la masa negocierilor!”
Fotbalistul mai poate ajunge încă la FCSB: ”Vom sta la masa negocierilor!”
Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”
Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”
Alte subiecte de interes
Leicester City - Tottenham 1-1. Radu Drăgușin a rămas rezervă
Leicester City - Tottenham 1-1. Radu Drăgușin a rămas rezervă
Alin Stoica, replici fără perdea la adresa lui Florin Manea: "Mai ușor cu vrăjelile!"
Alin Stoica, replici fără perdea la adresa lui Florin Manea: "Mai ușor cu vrăjelile!"
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!