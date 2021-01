EXCLUSIV | Gigi Becali nu mai cumpara din Romania decat juniori! De ce este dezamagit patronul FCSB de Liga 1

Transferul lui Dennis Man va deveni noul model de afacere pentru Gigi Becali.

Dupa ce s-a inteles pentru transferul lui Dennis Man la Parma pentru 13 milioane de euro plus bonusuri, latifundiarul vrea sa mai aduca cativa jucatori, posturile deficitare fiind considerate cele de fundas central si de atacant. Pentru acoperirea ultimului, Becali si managerul Mihai Stoica par sa se fi decis sa il aduca pe Ante Vukusici, un atacant croat de 29 de ani, care va semna un contract valabil pana in vara lui 2021, cu optiune de prelungire pentru inca doua sezoane. De asemenea, pentru postul de fundas central, acolo unde mai pot juca Miron, Cristea, Nedelcu, Soiledis si Filip, ultimii doi aflati la final de contract, patronul FCSB ar fi cerut sa fie cercetate campionatele ex-iugoslave. Acesta vrea un stoper cu gabarit si experienta la nivel de club si de echipa nationala, cu o combativitate si un stil de joc asemanatoare cu cele arate de Bogdan Planici.

Surse apropiate de FCSB spun ca Becali a decis sa nu mai cumpere jucatori consacrati din Liga 1, cel putin pentru urmatoarele sase luni de zile, fiind dezamagit de dificultatile lor de adaptare, dar si de faptul ca cluburile romanesti ii cer preturi duble fata de cele pretinse de la rivalele din campionat, unele echipe preferand chiar sa lase jucatorii sa plece liberi de contract in strainatate decat sa se inteleaga cu el. Dupa ce a pus pe picioare academia clubului, care i-a produs deja pe Robert Ion, Alexandru Pantea, Adrian Nita, Andrei Pandele, Andrei Istrate, Laurentiu Ardelean, Gabriel Fulga, Cristian Dumitru, Ovidiu Horsia, Stefan Cana sau Ianis Stoica, Gigi Becali a cerut ca clubul sa dezvolte o retea de scouting, care sa descopere talente la nivelul ligilor inferioare si in competitiile de juniori. El a discutat deja cu mai multi impresari, printre care si verii sai, Ioan si Victor Becali, sa ii prezinte cei mai talentati juniori pe care ii au sub contract, chiar daca sunt legitimati acum la academiile rivalelor din Romania.

Becali a transmis ca vrea sa adune cei mai buni juniori din zona Bucureti-Ilfov-Muntenia, iar pentru celelalte zone va colabora cu cluburi de juniori sau cu acoperire regionala care sa faca munca de preselectie. Milionarul le-a spus angajatilor si cunoscutilor ca nu mai vrea sa primeasca rapoarte sau recomandari pentru fotbalisti din Liga 1, pentru ca va vedea singur la televizor sau pe stadion, daca vreunul merita sa ajunga la FCSB. In schimb, el s-a convins, dupa transferul lui Dennis Man, ca acesta trebuie sa devina modelul de urmat pentru clubul sau, dupa ce atacantul a fost cumparat de la UTA, in 2016, la varsta de 18 ani, pentru 420.000 de euro, si va fi vandut acum la Parma cu o suma de aproape 31 de ori mai mare.