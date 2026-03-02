FC Argeș a obținut ultimul loc de play-off după victoria cu Dinamo (1-0), astfel că echipa lui Gigi Becali va juca în play-out în premieră. Nervos, finanțatorul FCSB-ului a anunțat măsuri radicale la echipă.

Campioana poate ajunge, totuși, în Europa dacă va câștiga barajul pentru Conference League, unde trebuie să treacă de două echipe.

Cirsti Borcea: ”Nu mă interesează de FCSB”

Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, nu este interesat de soarta rivalei FCSB și urmărește atent tot ce se întâmplă la echipa sa de suflet, pe care o vrea în lupta pentru titlu.

”Nu mă interesează de FCSB, pe mine mă interesează doar de Dinamo. (n.r. Unde o vedeți pe Dinamo în play-off) Să se bată la titlu, asta mă interesează”, a spus Borcea, potrivit iamsport.ro.

Dinamo a ajuns la două înfrângeri la rând, după ce în etapa precedentă a pierdut cu Rapid, scor 1-2. ”Câinii” au 52 de puncte, iar dacă nu vor obține un rezultat pozitiv în ultima etapă din sezonul regulat, cu CFR Cluj, pot începe play-off-ul de pe locul șase!

Rapid este la egalitate de puncte cu Dinamo, în contextul în care are și un meci în minus, cel cu Unirea Slobozia, care va închide etapa cu numărul 28 din Superligă. În cazul unui succes, giuleștenii se pot apropia la patru puncte de liderul Universitatea Craiova.

Programul complet al etapei 30:

Vineri, 6 martie

Ora 19.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Farul Constanța

Sâmbătă, 7 martie

Ora 14.30 FC Metaloglobus București - UTA Arad

Ora 17.00 FC Botoșani - Petrolul Ploiești

Ora 20.00 FCSB - Universitatea Cluj

Duminică, 8 martie

Ora 14.30 Oțelul Galați - FC Hermannstadt

Ora 17.00 FC Argeș - Unirea Slobozia

Ora 20.00 FC Rapid - Universitatea Craiova

Luni, 9 martie