Jose Mourinho a spus că argentinianul Gianluca Prestianni nu va mai avea vreun viitor la Benfica Lisabona, atât timp cât va sta el pe banca tehnică, dacă acesta va fi găsit vinovat de insulte rasiale la adresa lui Vinicius Jr (Real Madrid) la un meci din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor la fotbal.

Prestianni, 20 de ani, a fost acuzat de Vinicius că a folosit o expresie rasistă în prima manşă a barajului din faza eliminatorie a Ligii Campionilor, desfăşurată la Lisabona, pe 17 februarie.

Deşi a negat că l-ar fi insultat pe Vinicius, Prestianni a ratat manşa secundă după ce a primit o suspendare provizorie de un meci din partea UEFA, în aşteptarea rezultatului unei anchete complete efectuate de un inspector de etică şi disciplină.

Argentinianul ar putea avea şi mai mult de suferit la clubul la care este legitimat, dacă este găsit vinovat.

Mourinho a fost criticat pentru că a declarat după meci că el credea că Vinicius a incitat publicul dansând la steagul de la colţ după ce a marcat singurul gol al meciului.

Antrenorul portughez a declarat că este ''complet, absolut opus oricărui tip de discriminare sau prejudecată, sau ignoranţă sau prostie''.

''Dacă jucătorul meu nu a respectat aceste principii, care sunt şi ale mele şi ale Benficăi, atunci cariera acelui jucător sub un antrenor pe nume Jose Mourinho şi la un club pe nume Benfica s-ar încheia. Nu sunt un savant, dar nici ignorant nu sunt. Prezumţia de nevinovăţie este un drept al omului, nu-i aşa? Îmi menţin opinia. Dacă jucătorul este într-adevăr vinovat, nu-l voi privi niciodată aşa cum l-am privit înainte, iar în cazul meu, s-a terminat. Dar trebuie să pun mulţi 'dacă' în faţa acestui lucru'', a precizat tehnicianul, potrivit Agerpres.

Prestianni a respins aceste acuzaţii pe contul său de Instagram, argumentând că jucătorul de la Real Madrid ''a interpretat greşit, din păcate, ceea ce a crezut că a auzit''.