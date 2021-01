"Au scris Steaua in loc de FCSB!" Greseala facuta de italieni in contractul pentru transferul lui Man! Cum a reactionat Becali 

Gigi Becali a oferit detalii incredibile despre transferul lui Dennis Man la Parma.

Patronul ros-albastilor a vorbit despre contractul pe care l-au trimis italienii, declarand ca singura greseala pe care au facut oficialii Parmei a fost legata de numele echipei.

Italienii s-au referit la FCSB drept Steaua, lucru care i-a pus un zambet pe buze lui Becali.

"E 99% facuta mutarea. Man are contractul, il studiaza la ora asta cu un translator. Contractul nostru l-am vazut, e exact cum am discutat cu sefii lor.

Singura problema a fost ca au scris Steaua in contract in loc de FCSB, dar au modificat. E totul in regula", a declarat Gigi Becali la DigiSport.