"In ce limba sa ii spun ca il bat ca sa inteleaga?" :)) Reactie FABULOASA a lui Marius Croitoru dupa ce a aflat ca ar putea sa joace contra lui Mourinho

Botosani ar putea da de Tottenham daca trece de Shekendija, campioana Macedoniei.

Moldovenii se pregatesc de un duel in forta daca trec de campioana Macedoniei. Tottenham o poate astepta in turul 3 preliminar pe Botosani, dupa ce porneste ca favorita clara in meciul cu Lokomotiv Plovdiv din turul 2.

Marius Croitoru a vorbit despre posibilul duel cu echipa antrenata de Jose Mourinho, iar reactia antrenorului a fost cu adevarat savuroasa.

"Ce sa ii zic, nu am multe de spus, cred ca el acum nu mai poate, urmareste Botosaniul. Sa fie un meci bun, altceva ce poti vorbi? In ce limba sa ii spun ca il bat ca sa inteleaga?

Asta e realitatea, suntem in doua lumi diferite, ca mentalitate, ca fotbal, ca natie. Ei au fotbalul lor, noi pe al nostru. Lotul lui Tottenham e la 700-800 de milioane, cam atat ne lipsesc noua.

Sa ajungem sa ne duelam cu ei trebuie sa trecem de echipa din Macedonia. Nu luam in calcul sa jucam la Botosani, ci la Bucuresti sau Cluj. Ne suprapunem cu FCSB, atunci nu vom avea acces pe Arena Nationala", a spus Marius Croitoru la Digi Sport.