S-a BATUT cu Messi in Spania, iar acum vine sa il ajute pe Contra la Dinamo! Spaniolul adus de Cortacero impreuna cu Isma Lopez

Investitorii spanioli continua mutarile pe piata transferurilor, iar Contra a anuntat deja inca doi jucatori la echipa.

Esecul cu Chindia l-a infuriat pe Contra, care a anuntat si inainte, dar si dupa meci, transferuri noi la Dinamo. Unul dintre jucatori a fost numit de antrenor, Isma Lopez, fotbalist de banda stanga, in timp ce celalalt jucator este tot un spaniol.

Jordi Calavera (25 ani) este fundasul dreapta pe care Cortacero il aduce alaturi de Isma Lopez la Dinamo, anunta Gazeta Sporturilor. Fundasul are un singur meci in La Liga, insa a jucat 90 de partide in a doua liga din Spania.

Cavalera a mai trecut pe la echipe precum Sporting Gijon, Girona sau CD Lugo. Cotat la 475 000 de euro conform Transfermarkt, fundasul a ramas liber de contract in vara si ar urma sa ajunga la Dinamo marti seara.