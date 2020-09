Dinamovistii acuza un truc pentru infrangerea cu Chindia. Gazdele ar fi folosit o capcana pentru meciul de debut al lui Contra

"Cainii" au ajuns pe locul 12 in Liga 1, dupa infrangerea cu Chindia, dar sunt suparati din alt motiv.

Dinamo a pierdut, scor 0-1, meciul cu Chindia Targoviste, contand pentru etapa a doua a actulului sezon al Ligii 1. Rezultatul a fost unul surprinzator, din moment ce antrenorul gazdelor, Emil Sandoi, si mai multi titulari ai gazdelor s-au infectat cu coronavirus si au fost indisponibili pentru aceasta confruntare. Meciul, decis de golul lui Daniel Florea, din minutele de prelungire ale primei reprize, s-a disputat pe arena "Ilie Oana" din Ploiesti, acolo unde dambovitenii isi disputa intalnirile de pe teren propriu, pentru ca stadionul "Eugen Popescu" este in reconstructie.

In afara de faptul ca meciul s-a disputat la o temperatura de aproape 30° C, desi a inceput la ora 21.00, dinamovistii au mai avut un motiv de nemultumire. Oaspetii s-au plans observatorului de joc ca gazonul a fost lasat special prea mare, pentru a ingreuna circulatia mingii si ca pot aparea accidentari grave. De altfel, s-a vazut si in timpul partidei ca multe pase ale dinamovistilor au fost incomplete, mingea fiind pasata prea incet si fiind interceptata de jucatorii Chindiei pana sa ajunga la destinatar. In cateva ocazii, s-a constatat pe transmisia in direct ca mingea pe care portarii au incercat sa o bata de pamant, un gest facut inainte sa o degajeze, nu sarea pana la inaltimea normala.

De asemenea, portarul Straton si mjlocasul Achim au suferit entorse de glezna si au cerut sa fie schimbati, in timp ce unii dintre cei mai periculosi jucatori ai lui Dinamo, Fabbrini, Sorescu, Neicutescu, Sin sau Mihaiu, care, in mod normal, urcau cu mingea la picior, au fost incomodati de teren si au fost scosi din zona de confort. In plus, "cainii" au spus ca suprafata de joc nu fost udata atat de mult cat ar fi trebuit si ca materialul sintetic al mingilor de joc nu a putut aluneca, asa cum face in mod normal. Frecarea dintre balon si iarba a facut ca pasarea sa fie ingreunata si suturile sa fie mult mai putin periculoase decat in mod normal. Din informatiile existente, oficialii jocului nu ar fi consemnat in raportul oficial probleme ale suprafetei de joc.