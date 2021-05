"I-am simtit emotionati!" FCSB, incurcata de infrangerea CFR-ului! Explicatia lui Petrea dupa egalul cu Clinceni! Ce a spus antrenorul

FCSB a obtinut doar un punct in meciul de pe teren propriu cu Clinceni, 2-2.

Ros-albastrii au pierdut sansa de a urca din nou pe primul loc si raman la un punct distanta de CFR Cluj in clasament.

La finalul meciului, Toni Petrea a pus prestatia jucatorilor sai si pe seama presiunii puse de infrangerea CFR-ului cu Sepsi. Antrenorul FCSB-ului a analizat prestatia echipei sale si a comentat si schimbarea lui Vlad de la pauza.

"Am reusit doar un egal, pana la urma este un punct castigat. Urmeaza trei locuri la fel de grele din care trebuie sa vedem ce scoatem pentru a ne mentine in lupta la titlu.

Poate si rezultatul inregistrat inainte a fost o presiune in plus pentru ei, i-am simtit putin emotionati pe teren. In a doua repriza am intrat mult mai bine, am reusit sa marcam, pe final am avut si cateva ocazii clare sa inscriem, nu am reusit.

Vlad a acuzat ceva probleme medicale, pe parcurs nu s-a simtit foarte bine si am decis ca la pauza sa il schimb. Nu cred ca e ceva grav, ci ceva de moment.

Oaida are o capacitate mare de efort, e jucator cu travaliu deosebit, a jucat bine, putea sa si marcheze. Asta este lotul pe care il am la dispozitie, trebuie sa ma folosesc de toti, poate pentru unii dintre ei este foarte dificil", a spus Petrea la finalul meciului.