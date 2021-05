"Pfaaa, Nedelcu?!" :) Toni Petrea, faza explicatiilor complete. De ce l-a schimbat si cum vede bataia la titlu cu CFR: "As vrea s-o terminam repede!"

Antrenorul FCSB, Toni Petrea, se asteapta ca lupta pentru titlu sa nu fie inchisa inainte de ultima etapa cand se joaca socul cu CFR la Cluj.

Petrea crede ca meciul cu Clinceni, din etapa urmatoare, va fi cel mai greu pentru echipa lui. Ii e teama ca jucatorii sai se vor relaxa. Antrenorul FCSB explica si schimbarea lui Nedelcu: 'n-are ritm de joc'.

"Am cedat in repriza a doua, nu am mai avut asa prospetime, agresivitate. S-a acumulat oboseala fireasca. Adversarul a beneficiat de doua zile in plus. Ma bucura rezultatul final. Am vrut sa punem presiune de la inceput, ne-a iesit. Am reusit sa si marcam, mai puteam sa marcam de cateva ori in prima repriza. Nedelcu a luat si cartonas, inca nu are ritm de joc. Vine dupa o perioada lunga de inactivitate.

A jucat putin si la prima echipa, si la a doua, a avut o recidiva si i-a trebuit o perioada de pauza. Cam asta a fost. Primim penalty-uri, inseamna ca intram in careu si ca jocul ofensiv functioneaza. Clinceni va dori sa faca un meci bun contra noastra.

Ce sa zic? Ne asteapta o partida foarte, foarte grea, poate cea mai grea. Nu vreau sa intervina relaxarea, trebuie sa fim concentrati. Prevad ca totul se va decide in ultima etapa. Ar fi bine sa rezolvam mai devreme, dar cred ca dupa ultima etapa se va decide campioana acestui sezon", a spus Petrea la Digisport.