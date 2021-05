Petrea, ingrijorat de problemele de la FCSB dupa meciul cu CFR Cluj: "Au mai aparut accidentati, lipseste si Tanase!" Ce a spus despre gafa lui Vlad

Toni Petrea a vorbit la finalul meciului incheiat la egalitate, 1-1, dintre FCSB si CFR Cluj.

FCSB a fost egalata in ultimele secunde, dupa ce Burca a trimis cu capul din 7 metri, iar Vlad nu a reusit sa prinda o minge usoara.

"Ce comentarii sa mai fac? Cred a meritam sa castigam dupa cum am aratat pe teren. S-a intamplat sa luam gol in ultimul minut. Ce e in poarta acolo, ati vazut si voi cum sare mingea.

Rezultatul nu este decisiv in economia campionatului. Incercam sa ne agatam de fiecare meci si sa scoatem cat mai multe puncte. Vom vedea daca CFR va reusi sa castige campionatul. Vom incerca sa aratam din ce in ce mai bine. Cred eu ca in aceasta seara rezultatul nu este echitabil", a declarat Toni Petrea la finalul partidei cu CFR Cluj.

Toni Petrea este ingrijorat de primul "11" pe care va fi nevoit sa li trimita in meciul de joi cu FC Botosani. Florin Tanase a luat al patrulea cartonas galben din acest sezon, in meciul cu CFR Cluj si va fi indisponibil in urmatoarea partida.

"Din pacate avem probleme cu jucatorii. Au mai aparut astazi inca doi accidentati. Va fi suspendat si Tanase. Sa vedem ce solutii vom gasi la meciul de joi cu Botosaniul. Trebuie sa ne refacem cat mai repede. Vom juca cu cine avem la dispozitie, nu avem cum sa transferam acum. Sper sa mai apara cel putin un jucator pana la etapa urmatoare.

Da se poate castiga un campionat cu acesti jucatori, am condus sezonul regulat, trebuie doar mai multa atentie in jocurile disputate si in continuare cred in lotul pe care il am.

CFR-ul are un plus, au si rezultatul meciului direct, e un egal care ii avantajeaza. Pana la urma vom vedea, vor mai fi meciuri, pot si ei sa se mai incurce. Trebuie sa venim din urma.

Tinand cont de probleme pe care le avem, eu zic ca am facut jocuri destul de bune. Jocul nostru nu a fost unul foarte rau nici cu Sepsi, nici cu Craiova, desi am pierdut meciurile", a mai adaugat Toni Petrea.

Liderul CFR Cluj ramane la doua puncte distanta de FCSB, ocupanta locului doi.