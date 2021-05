"Am pierdut 3 jucatori inaintea acestui meci! Suntem putini!" Petrea, inaintea deplasarii de la Botosani! Ce spune despre Olaru 

FCSB o infrunta pe FC Botosani in prima etapa din returul playoff-ului Ligii 1.

Inaintea partidei de joi, antrenorul ros-albastrilor a vorbit despre primul duel din retur. Toni Petrea a atras atentia asupra problemelor de lot cu care se confrunta, FCSB neputand sa se bazeze pe Miron, Sut si Tanase in meciul cu FC Botosani.

Tehnicianul a vorbit si despre revenirea lui Olaru, care s-a dovedit a fi unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai echipei.

"Tot ce trebuie sa facem este sa ne refacem dupa jocul cu CFR, sa ne mobilizam si sa ne capacitam la maxim pentru ca urmeaza un nou meci, impotriva unei echipe care vrea sa urce in clasament. Va fi o deplasare grea cea de la Botosani.

Am pierdut trei jucatori inaintea acestui meci. Pe Miron, pe Sut si pe Tanase, care e suspendat. Absentele lor sunt foarte importante pentru noi pentru ca si-asa suntem foarte putini, dar am incredere ca cei care vor intra pe teren vor face tot ceea ce tine de ei.

Ma bucura faptul ca Olaru a revenit in echipa, ca a trecut cu bine perioada de recuperare. Din spusele staff-ului medical, este refacut, dar exista riscul sa aiba probleme in cazul in care cade pe acel umar, dar acum este totul in regula.

Din nefericire, nu stiu cati jucatori vor putea recupera pana la finalul acestui sezon, asa ca va trebui sa ne descurcam cu ce avem, sa strangem randurile si sa incercam sa scoatem maxim de la fiecare joc", a declarat Toni Petrea la conferinta de presa.

Meciul dintre FC Botosani si FCSB este programat joi, de la ora 19:45, si va fi transmis live pe www.sport.ro.