EXCLUSIV | Dezastru pentru FCSB! Inca doi titulari sunt out pana la finalul sezonului! Pe cine nu mai poate conta Petrea in playoff

FCSB este decimata de accidentari in playoff!

Dupa ce i-au pierdut pe Florinel Coman, care a iesit accidentat la meciul nationalei cu Macedonia de Nord si pe Ionut Pantiru, accidentat grav in meciul cu Sepsi, chiar de coechipierul sau, ros-albastrii au mai primit doua vesti proaste!

Toni Petrea nu se va mai putea baza pe doi dintre titularii de baza in acest sezon. Andrei Miron a calcat stramb dupa un duel cu Omrani si a cerut schimbarea in minutul 36, dupa ce a incercat sa continue jocul, fara succes inca. Din sursele www.sport.ro, fundasul care a jucat 33 de meciuri pentru FCSB in acest sezon a suferit o entorsa si nu poate fi recuperat pana la finalul campionatului.

O alta problema pentru FCSB este unul dintre favoritii patronului din acest sezon, Adrian Sut, cel care a intrat in locul lui Miron. Mijlocasul central are o accidentare serioasa, iar conform sursei citate, va lipsi aproximativ doua luni de pe teren.

Chiar patronul FCSB, Gigi Becali a anuntat dupa meciul cu CFR Cluj ca Sut a jucat cu infiltratii.

"Daca inainte de meci, imi zicea cineva: 'semneaza aici sa nu se mai joace' si mai dai si sase puncte in anul urmator pentru un egal, acceptam.

Eram decimati, nu aveam cu cine sa jucam. Sut nu e, nu ca l-am tinut, nu a putut, a jucat cu infiltratii. Olaru nu, a picat si Miron, a picat si Cretu", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

27 de meciuri a jucat Adrian Sut in acest sezon in toate competitiile pentru FCSB.