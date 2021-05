Olaru, arma secreta a FCSB in derby-ul cu CFR Cluj! Petrea, declaratie surpriza inaintea meciului care poate decide titlul: "N-avem cum sa aratam ca inainte de playoff"

Toni Petrea spune ca problemele de lot o impiedica pe FCSB sa se exprime la potential maxim.

Petrea e increzator insa intr-o victorie in fata CFR-ului, care a trecut in fata FCSB in lupta pentru campionat dupa infrangerile ros-albastrilor cu Sepsi si Craiova. Petrea spera sa-l poata folosi pe Olaru, accidentat acum 3 saptamani.

"Nu suntem in cel mai fericit moment, dar am incredere ca putem sa ne unim si sa aratam mult mai bine. E un meci foarte important, punctele sunt foarte importante, dar nu sunt decisive. Mai sunt inca 5 meciuri, se poate intampla orice.

Avem absente, nu putem sa aratam la fel ca in turul campionatului. Vom face tot ce putem ca sa aratam cat mai bine, sa ne exprimam mai bine. Sper ca maine sa fim bucurosi pentru victorie. Avem semne de intrebare in privinta lui Darius Olaru, inca nu e refacut. Vom vedea dupa antrenamentul de azi sau maine dimineata. Am stat cu totii azi, am luat pranzul. A fost o zi importanta pentru toata lumea", a spus Petrea.