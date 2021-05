"E o mizerie! Mi-e jena cand il vad pe Petrea ala vorbind!" Atac dur al unuia dintre suporterii-actionari din DDB la adresa lui Gigi Becali si a antrenorului FCSB

FCSB si Gigi Becali au fost tintele atacului lui Alexandru Conovaru.

Conovaru a analizat situatia de la FCSB si l-a atacat pe antrenorul Toni Petrea, despre care a spus ca nu are niciun cuvant de spus la echipa. Mai mult, membrul DDB l-a ironizat dur pe Gigi Becali.

Totodata, Alexandru Conovaru a comentat si scandalul dintre FCSB si CSA Steaua si a dezvaluit cum a izbucnit totul.

"Gigi si-a facut jucarie! FCSB asta, cu el antrenor… E o mizerie! Mi-e jena mie cand il vad pe Petrea ala vorbind. Nu stie sa vorbeasca! E cu zambetul pe buze si zice: 'Mi s-a parut mie ca jucatorul s-a julit si l-am scos dupa 20 de minute, ca s-a julit'.

Stii la ce vii aici… Dar nimeni nu are curaj sa spuna ceva. El de ce vine? Pentru salariu si pentru o urma de notorietate. Iti treci in CV 'Am antrenat FCSB'. Ba, nu ai antrenat!

Eu am auzit ca, in urma cu cativa ani, cand spunea Gigi Becali toate alea si se lua de toata lumea, generalii Armatei si-au pus in cap sa ii ia Steaua. Suporterii erau si ei revoltati, iar atunci cei de la CSA au pornit acest demers. L-au luat pe acest Florin Talpan, care este un procesoman si care a luat tot ce se putea lua. Victor Piturca e impotriva lui Gigi, iar el a avut o legatura cu aducerea lui Becali la Steaua. El i-a zis generalului Zisu si a si facut parte din acea tranzactie care s-a facut la tribuna oficiala a stadionului Ghencea", a spus Conovaru pentru Realitatea Sportiva.